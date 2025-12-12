"Проблемы" с трудовой книжкой: из-за чего могут отказать в пенсии
- Жительнице Запорожья отказали в пенсии из-за неразборчивой записи фамилии в трудовой книжке 1984 года.
- Суд удовлетворил иск женщины, обязав Пенсионный фонд зачислить стаж на основании трудовой книжки.
В одном из украинских городов женщине отказали в зачислении части трудового стажа. Причиной стала неразборчивая запись фамилии в трудовой книжке 1984 года.
Почему могут отказать в назначении пенсии?
Жительнице Запорожья пришлось решать ситуацию через суд, пишет 24 Канал со ссылкой на медиа "ЗаБор".
Шевченковский районный суд города Запорожья рассмотрел дело женщины, которой Пенсионный фонд отказал в назначении пенсии, не засчитав стаж из трудовой книжки от 11 октября 1984 года. Основанием стала титульная страница.
Дело в том, что работники Пенсионного фонда "не смогли идентифицировать" фамилию украинки до заключения первого брака.
В судебном решении говорится о том, что женщина подала полный пакет документов, подтверждающих изменение ее фамилий в течение разных лет:
- свидетельство о рождении;
- свидетельства о браке 1986 и 1998 годов.
Но в Пенсионном фонде настаивали, что без четко читабельной фамилии на титульной странице трудовая книжка не может быть учтена,
– говорится в материале.
Женщина обратилась в суд, потому что другого способа доказать принадлежность трудовой книжки не существует. И суд согласился с ее аргументами и установил юридический факт принадлежности документа именно заявительнице.
Суд решил, что установление факта принадлежности трудовой книжки имеет для заявительницы решающее значение, потому что предоставляет возможность:
- подать корректно оформленные документы;
- получить полный объем страхового стажа при назначении пенсии.
Заметьте! Иск женщины полностью удовлетворен, а Пенсионный фонд обязан засчитать трудовой стаж на основании трудовой книжки 1984 года.
Как подтвердить трудовой стаж до 2004 года?
С 1 января 2004 года данные об уплате взносов отражаются в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда. Об этом сообщили в ПФУ.
Поэтому, если Вы начали свою трудовую деятельность после этого времени, и потеряли свою трудовую книжку, такая ситуация не является критической – вся информация уже есть в Пенсионном фонде и не требует подтверждения,
– говорится в сообщении.
До 1 января 2004 года основным документом, который подтверждает стаж, является трудовая книжка. Если она отсутствует у лица, то для подтверждения стажа принимаются другие документы, в частности трудовые договоры, выписки из приказов и тому подобное.
Важно! Если документы не сохранились, то стаж возможно подтвердить на основании показаний не менее двух свидетелей, которые знают заявителя по совместной работе и имеют документы о собственной работе за период по которому они свидетельствуют.
Что еще известно о трудовом стаже в Украине?
- Напомним, что Верховная Рада обязала украинцев перевести трудовые книжки в электронный формат. Позаботиться об "обновлении" должны в частности те, у кого есть трудовой стаж до 1 января 2004 года.
- Таким образом данные можно будет обезопасить от потери или повреждения. Также так проще сохранить весь стаж.
- Перевести книжки нужно до 1 июня 2026 года.