"Проблемы" с трудовой книжкой: из-за чего могут отказать в пенсии

В одном из украинских городов женщине отказали в зачислении части трудового стажа. Причиной стала неразборчивая запись фамилии в трудовой книжке 1984 года.

Почему могут отказать в назначении пенсии?

Жительнице Запорожья пришлось решать ситуацию через суд, пишет 24 Канал со ссылкой на медиа "ЗаБор".

Шевченковский районный суд города Запорожья рассмотрел дело женщины, которой Пенсионный фонд отказал в назначении пенсии, не засчитав стаж из трудовой книжки от 11 октября 1984 года. Основанием стала титульная страница.

Дело в том, что работники Пенсионного фонда "не смогли идентифицировать" фамилию украинки до заключения первого брака.

В судебном решении говорится о том, что женщина подала полный пакет документов, подтверждающих изменение ее фамилий в течение разных лет:

свидетельство о рождении;

свидетельства о браке 1986 и 1998 годов.

Но в Пенсионном фонде настаивали, что без четко читабельной фамилии на титульной странице трудовая книжка не может быть учтена,

– говорится в материале.

Женщина обратилась в суд, потому что другого способа доказать принадлежность трудовой книжки не существует. И суд согласился с ее аргументами и установил юридический факт принадлежности документа именно заявительнице.

Суд решил, что установление факта принадлежности трудовой книжки имеет для заявительницы решающее значение, потому что предоставляет возможность:

подать корректно оформленные документы; получить полный объем страхового стажа при назначении пенсии.

Заметьте! Иск женщины полностью удовлетворен, а Пенсионный фонд обязан засчитать трудовой стаж на основании трудовой книжки 1984 года.

Как подтвердить трудовой стаж до 2004 года?

С 1 января 2004 года данные об уплате взносов отражаются в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда. Об этом сообщили в ПФУ.

Поэтому, если Вы начали свою трудовую деятельность после этого времени, и потеряли свою трудовую книжку, такая ситуация не является критической – вся информация уже есть в Пенсионном фонде и не требует подтверждения,

– говорится в сообщении.

До 1 января 2004 года основным документом, который подтверждает стаж, является трудовая книжка. Если она отсутствует у лица, то для подтверждения стажа принимаются другие документы, в частности трудовые договоры, выписки из приказов и тому подобное.

Важно! Если документы не сохранились, то стаж возможно подтвердить на основании показаний не менее двух свидетелей, которые знают заявителя по совместной работе и имеют документы о собственной работе за период по которому они свидетельствуют.

Что еще известно о трудовом стаже в Украине?