Европарламент призывает отказаться от газа из Азербайджана
Источник:ЕП
Европейские депутаты считают, что Азербайджан не является надежным поставщиком газа, и требуют прекратить его экспорт из-за нескольких факторов.
Прекращение зависимости от экспорта газа из Азербайджана
Европейский парламент 24 октября принял резолюцию по ситуации в Азербайджане, в которой призвал ЕС "прекратить зависимость от экспорта газа из Азербайджана".
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Вместе с этим, резолюция призывает и приостановить меморандум о взаимопонимании относительно стратегического партнерства в энергетической сфере, который был подписан еще в 2022 году.
Требование евродепутатов обусловлено несколькими факторами:
- Европарламент считает, что в Азербайджане систематически нарушаются права человека.
- Европейские депутаты осуждают военные действия Азербайджана против Армении в 2023 году.
- Европарламент обеспокоен углублением отношений между Азербайджаном и Россией во время российско-украинской войны. Депутаты опасаются, что под видом азербайджанского газа в Европу может поступать российский газ, что подрывает усилия ЕС в уменьшении зависимости от России.
Евродепутаты считают, что условием для будущего сотрудничества Азербайджана с Евросоюзом должно быть освобождение политзаключенных, проведение правовых реформ, улучшение ситуации с правами человека и готовность к мирным переговорам с Арменией.