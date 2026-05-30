Украинцы переплачивают за коммуналку: какую услугу можно убрать из платежки

Многие украинцы даже не догадываются, что часть расходов в коммунальных платежках можно сократить абсолютно законно. Для этого достаточно знать один важный нюанс и правильно оформить необходимые документы.

Можно ли отказаться от отопления?

Отопление традиционно остается одной из самых дорогих коммунальных услуг для украинцев, особенно в многоквартирных домах с централизованной системой теплоснабжения. Из-за постоянного роста тарифов все больше граждан интересуются возможностью официально отказаться от централизованного отопления, чтобы уменьшить финансовую нагрузку и перейти на индивидуальные источники тепла.

Впрочем, украинское законодательство предусматривает четкие ограничения. В многоквартирных домах отдельную квартиру самостоятельно отключить от централизованного отопления не позволяют. Для этого необходимо коллективное решение всех совладельцев дома.

Обратите внимание! Только после совместного согласования жители могут инициировать процедуру полного отключения дома от сетей централизованного теплоснабжения и горячей воды.

Зато владельцы частных домов имеют право проходить процедуру индивидуально, объясняет Действие.

Когда можно отказаться от отопления?

Подать документы на отключение можно только в межотопительный период и не позднее 1 сентября. При этом все расходы, связанные с техническими работами и переоборудованием системы, оплачивают сами жители или владельцы жилья.

Для оформления отказа от централизованного отопления нужно обратиться в органы местного самоуправления или ЦНАП по месту жительства. В частности, заявления принимают районные советы, исполнительные комитеты городских, поселковых и сельских советов, а также центры предоставления административных услуг.

Обратите внимание! Вместе с заявлением необходимо подать информацию о намерении установления индивидуальной или автономной системы теплоснабжения. Если речь идет о многоквартирном доме, дополнительно нужен протокол собрания совладельцев с решением об отключении дома от централизованного отопления и определением уполномоченных лиц, которые будут представлять интересы жителей во время прохождения процедуры.

