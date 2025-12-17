Европарламент одобрил запрет на импорт российского газа: когда прекратятся поставки

Европарламент поддержал решение о поэтапном отказе от импорта российского газа и сжиженного природного газа (СПГ). Соответствующую инициативу поддержали 500 депутатов, против проголосовали 120, еще 32 воздержались.

Закон предусматривает полный отказ от российской энергетики до конца сентября 2027 года. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на решение Европарламента.

Что известно о запрете?

Согласно принятому документу, импорт российского сжиженного природного газа планируют запретить с начала 2026 года. Поставки трубопроводного газа будут сокращать постепенно – окончательный запрет должны ввести до 30 сентября 2027 года.

Закон также предусматривает штрафные санкции для операторов, которые будут нарушать новые правила.

Следующим этапом станет рассмотрение и принятие этого решения Советом Европейского Союза.

Обратите внимание! Чиновники ЕС ожидают, что орган поддержит соглашение убедительным большинством, несмотря на оппозицию Венгрии и Словакии.

Что известно об отказе Европы от российского газа?