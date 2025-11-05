Не все так просто: какие трудности может вызвать в Европе отказ от российского газа

ЕС собирается за два года полностью отказаться от импорта российского газа. Однако отказаться от поставок Москвы не так просто, как кажется.

Какие трудности ожидают Европу?

Из-за полного отказа от газа из России в Европе могут возникнуть трудности, рассказал 24 Канал эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук.

Смотрите также Турция и Россия ведут переговоры: страны хотят продолжить поставки газа

По его словам, населению мало просто сказать, что ЕС отказывается от российских энергоресурсов, но альтернатив пока никаких нет.

План Европы заключается в том, что они просто сейчас сокращают потребление российского газа, – говорит Корольчук.

Поэтому эксперт считает план ЕС по отказу от российского газа политическим решением, которое сегодня вызывает споры внутри блока. В частности, Еврокомиссия усиливает давление на Венгрию и Словакию, а те упорно не хотят терять дешевые российские энергоресурсы в пользу альтернативных и более дорогих.

Вместе с тем Европа имеет большие возможности для диверсификации поставок газа, например, из США, которые уже обеспечивают 54% экспорта СПГ в ЕС.

Важно! Однако для наращивания экспорта из других стран Европе придется инвестировать немалые средства в развитие инфраструктуры. И для этого понадобится определенное время.

Сколько газа импортирует ЕС из России?

Несмотря на желание отказаться от российского газа пока ЕС не может это сделать. Сейчас блок остается крупнейшим покупателем сжиженного природного газа из России (СПГ), пишет The Guardian.

По данным Crea, ЕС купил половину от всего общего объема экспорта СПГ из России. Блок также является крупнейшим покупателем трубопроводного газа, покупая 35% этого голубого топлива.

В общем ЕС импортировал российского газа на 42 миллиарда евро. Среди крупнейших покупателей:

Венгрия и Словакия;

Франция;

Бельгия;

Нидерланды.

Стоит знать! Вместе с тем Испания готова запретить импорт российского сжиженного газа до 2027 года, если ЕС ускорит отказ от него.

Как ЕС отказывается от российского газа?