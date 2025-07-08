Венгрия может отказаться от российской нефти благодаря нефтепроводу из Одессы

Для отказа от российских энергоносителей Венгрии нужен альтернативный вариант. Им может стать нефтепровод "Одесса-Броды", который хотят восстановить.

Как венгерская компания видит план отказа от нефти из России

Венгерская нефтяная компания Mol рассматривает доступ к украинским портам для постепенного отказа от российской нефти, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Компания хочет получить доступ к нефтепроводу "Одесса-Броды", который пролегает от черноморского порта Украины до границы страны с Польшей, что позволит ей получать морские поставки от ряда мировых производителей.

Потоки могут быть направлены в Венгрию через южное соединение "Дружба", которое сейчас транспортирует российскую нефть в страну и соединяется с Одесским трубопроводом вблизи украинско-польской границы.

Одесский трубопровод будет означать доступ ко всем видам альтернативной сырой нефти благодаря морскому соединению. Этот трубопровод будет служить безопасности поставок для региона, ЕС и Украины,

– сказал вице-президент Mol Сабольч Пал Сабо.

В чем сложность отказа от российской нефти

Подключение к украинской инфраструктуре будет непростым, поскольку Одесса часто была мишенью российских ракетных атак, а трубопровод, который пока не работает, потребует огромных инвестиций.

Это также потребует "политической акробатики" от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, пророссийского лидера, который призвал ЕС сократить поддержку Украины и отменить санкции против России. Орбан заключил ряд энергетических соглашений с Москвой и сейчас проводит кампанию за переизбрание, обещая блокировать процесс вступления Украины в ЕС,

– пишут в издании.

Компания Mol хочет, чтобы ЕС и другие пострадавшие страны приняли участие в "возрождении" Одесского трубопровода, который также обеспечит альтернативу российской нефти для Сербии. Венгрия и Сербия сейчас строят трубопроводное соединение.

Напомним, что Еврокомиссия представила дорожную карту отказа от российской нефти и газа. Планируют, что до конца 2025 года каждая страна ЕС будет иметь свой национальный план отказа.

Прекращение импорта российского газа планируют до конца 2027 года путем повышения прозрачности, мониторинга и отслеживания российского газа на рынках ЕС. До конца 2025 года запретят новые контракты с поставщиками российского газа, так же как и спотовые соглашения.

Также среди мер – борьба с российским "теневым флотом" (суда, которые Россия использует для уклонения от санкций), которые транспортируют нефть.