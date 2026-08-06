Украинцам стали чаще отказывать в пенсии: кому грозит остаться без выплат

Достижение пенсионного возраста еще не является основанием для автоматического назначения пенсии. Право на выплаты зависит не только от возраста, но и от количества накопленного страхового стажа.

Кому могут отказать в назначении пенсии

Чаще всего проблема недостаточного страхового стажа возникает у людей, которые длительное время работали неофициально, имели большие перерывы в трудовой деятельности, работали за рубежом без уплаты взносов в украинскую систему социального страхования или были зарегистрированы как ФЛП, но не уплачивали единый социальный взнос.

В Пенсионном фонде напоминают, что право на пенсию по возрасту определяется двумя критериями: возрастом человека и количеством лет страхового стажа. Например, в этом году для назначения пенсии необходимо иметь:

в 60 лет – не менее 33 лет страхового стажа;

в 63 года – от 23 до 33 лет страхового стажа;

в 65 лет – от 15 до 23 лет страхового стажа.

Если у человека нет необходимого количества страхового стажа для его возраста, Пенсионный фонд не назначит ему пенсию. В то же время после достижения старшего пенсионного возраста требования к страховому стажу снижаются.

Что делать, если стажа не хватает

Самый простой способ получить необходимый страховой стаж – это продолжить официально работать. Ведь дело в том, что каждый месяц, за который уплачиваются страховые взносы, будет зачтен в стаж.

Также украинцы могут добровольно уплачивать страховые взносы, заключив соответствующий договор с Пенсионным фондом. После того как человек наберет необходимое количество лет страхового стажа, он сможет повторно обратиться за назначением пенсии.

Обратите внимание! Пенсия назначается не автоматически после достижения пенсионного возраста. Для оформления выплат необходимо подать соответствующее заявление.

Как проверить страховой стаж

Чтобы избежать отказа в назначении пенсии, в Пенсионном фонде рекомендуют заранее проверить информацию о страховом стаже. Периоды работы после 1 января 2004 года подтверждаются данными Реестра застрахованных лиц. Если же человек работал до этой даты, стаж подтверждается трудовой книжкой или другими документами, предусмотренными законодательством.

В случае обнаружения ошибок или отсутствия отдельных сведений их рекомендуют исправить еще до подачи заявления на назначение пенсии.