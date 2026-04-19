Украинцам массово отказывают в пенсиях по инвалидности: что может стать основанием

Украинцы все чаще сталкиваются с отказами в назначении пенсий по инвалидности. Какие причины стоят за такими решениями и что влияет на их принятие, читайте далее.

Почему могут отказать в пенсии по инвалидности?

Оформление пенсии по инвалидности в Украине предусматривает четкую процедуру, и любое отклонение от нее может стать основанием для отказа. Чаще всего проблема возникает еще на старте из-за несвоевременного обращения или неполного пакета документов, отмечают в "Дії".

Ключевой этап при этом заключается также в подтверждении инвалидности. Без заключения медико-социальной экспертизы пенсию не назначают. Далее Пенсионный фонд проверяет стаж, документы о заработке и другие данные.

Если информация неполная или содержит расхождения, то заявление могут не согласовать или оставить без движения до устранения недостатков.

Где чаще всего допускаются ошибки при оформлении инвалидности?

Основной риск отказов в назначении пенсии по инвалидности кроется в деталях. Отсутствие даже одного документа, неправильные данные о стаже или задержка с подачей могут повлиять на решение, рассказывает Правительственный портал.

Впрочем, распространенные причины отказов заключаются в следующих факторах:

отсутствие или неправильное оформление справки МСЭК;

недостаточный страховой стаж;

неполный пакет документов;

ошибки в справках о зарплате или стаже;

обращение после установленных сроков.

В части случаев проблему можно решить, вроде донести документы или исправить данные. Но это затягивает процесс и откладывает выплаты.

Важно! Выплаты назначают только с даты подачи заявления, поэтому задержка автоматически означает потерю части денег.

Как уменьшить риск отказа в пенсии?

Чтобы избежать негативного решения, стоит действовать на опережение: проверить все документы, подтвердить стаж и не откладывать обращение после установления инвалидности.

Практика показывает: чем точнее собран пакет и быстрее подано заявление, тем меньше шансов получить отказ и тем быстрее начнутся выплаты.

