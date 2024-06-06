В прошлом году Евросоюз заработал 130 миллионов евро на отказах в выдаче виз

В прошлом году Евросоюз заработал 130 миллионов евро на отказе в выдаче виз. В 2022 году эта сумма была значительно меньше - 105 миллионов евро.

ЕС заработал на отказах в визах

Эта сумма скорее всего будет расти, потому что уже по состоянию на 11 июня 2024 года визовый сбор для путешествий в ЕС вырастет с 80 до 90 евро для взрослых.

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Например, Великобритания успела собрать 50 миллионов евро в виде отказов в выдаче визы.

Куда часто отказывают в визе

Визовый сбор в случае отказа в просьбе не возвращается клиенту. Лидерами по отказам в визах является Африка и Азия – на них приходится 90% отрицательных решений.

Уровень отказов в выдаче краткосрочных гостевых виз в Европу и Великобританию значительно выше для стран с низким и средним уровнем дохода. Африканские страны, такие как Гана, Сенегал и Нигерия, особенно страдают от этой диспропорции, где уровень отказов достигает 40 – 50%.

Больше всего заявок на визу в ЕС поступает из Марокко и Алжира.

Визовое неравенство имеет очень ощутимые последствия, и расплачиваются за это беднейшие слои населения,

– сказала EUobserver Марта Форести, основательница LAGO Collective

Около половины всех нелегальных мигрантов в 27 странах ЕС является следствием просроченных виз.

Вы можете думать о стоимости отказов в выдаче виз как об "обратных денежных переводах", деньги, текущие от бедных к богатым странам. Мы никогда не слышим об этих расходах, когда обсуждаем помощь или миграцию, пришло время это изменить,

– добавила она.

Недавно ЕС ввел визовые ограничения как стратегическую политическую меру, использовав статью 25а своего визового кодекса 2019 года. Это положение позволяет ЕС вводить визовые ограничения для стран с минимальными показателями возвращения мигрантов.