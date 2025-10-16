В этом году под прицелом россиян оказалась не только электрическая инфраструктура, но и газовая. Есть вероятность, что украинцы могут остаться без газа и отопления в частности, если Россия продолжит атаки.

Может ли не быть газа из-за обстрелов?

Россияне все больше атакуют не только электрическую, но и газовую инфраструктуру, сообщает 24 Канал.

Эксперт Святослав Павлюк говорит что ситуации после обстрелов и ремонтные работы в энергетических секторах отличаются друг от друга, однако общая ситуация пока более-менее контролируемая.

Святослав Павлюк Исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Понимаем, что в этом году россияне сделали удары по газовой инфраструктуре одним из ключевых направлений энергетического давления.

Также известно, что только за последнюю неделю Россия трижды атаковала объекты газовой инфраструктуры Группы "Нафтогаз", включая ТЭЦ и газодобывающими объектами на Харьковщине.

К слову, министерство обороны России цинично прокомментировало ночную атаку на Украину ночью в четверг, 16 октября, признав удар по газовой инфраструктуре.

Россия официально заявила, что сделала это "в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам". Впрочем, отметим, что Киев придерживается позиции атаковать только военные объекты.

В сообщении также указали, что атаку по объектам газовой энергетики осуществили якобы из-за того, что они "обеспечивают работу предприятий военно-промышленного комплекса" Украины.

Хватит ли Украине газа зимой и какова ситуация с добычей?

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба вспомнил, что ранее Украина добывала 20 миллиардов кубометров газа ежегодно, сообщает 24 Канал.

После поражений газовой инфраструктуры, внутренней добычи не хватает, чтобы закрывать потребности, в частности, во время отопительного сезона. Мэры некоторых крупных городов Украины уже заявляли, что дефицит составляет 40%.

Дефицит возможен. Поэтому есть вопрос закупки газа в Европе, накопления объемов в подземных хранилищах. Однако, когда тык покупаешь газ в небольших объемах в начале отопительного сезона, ты платишь вдвое дороже,

– пояснил он.

В то же время Пендзин добавил, что также все будет зависеть от температуры зимой. Если зима будет теплой, как предыдущая, то, возможно, больших расходов не будет. Однако предсказать это трудно.

Что известно об ударах России по энергетике?