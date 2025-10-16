Цьогоріч під прицілом росіян опинилася не лише електрична інфраструктура, але й газова. Є ймовірність, що українці можуть залишитися без газу й опалення зокрема, якщо Росія продовжить атаки.

Чи може не бути газу через обстріли?

Росіяни усе більше атакують не лише електричну, але й газову інфраструктуру, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Ціль досягнута, – у Росії визнали удар по газовій інфраструктурі України й цинічно виправдалися

Експерт Святослав Павлюк говорить що ситуації після обстрілів та ремонтні роботи в енергетичних секторах відрізняються одне від одної, однак загальна ситуація наразі є більш-менш контрольованою.

Святослав Павлюк Виконавчий директор Асоціації "Енергоефективні міста Україна" Розуміємо, що цього року росіяни зробили удари по газовій інфраструктурі одним із ключових напрямків енергетичного тиску.

Також відомо, що лише за останній тиждень Росія тричі атакувала об'єкти газової інфраструктури Групи "Нафтогаз", включно з ТЕЦ та газовидобувними об'єктами на Харківщині.

До слова, міністерство оборони Росії цинічно прокоментувало нічну атаку на Україну вночі у четвер, 16 жовтня, визнавши удар по газовій інфраструктурі.

Росія офіційно заявила, що зробила це "у відповідь на терористичні атаки України по цивільних об'єктах". Утім, наголосимо, що Київ дотримується позиції атакувати лише військові об'єкти.

У повідомленні також вказали, що атаку по об'єктах газової енергетики здійснили нібито через те, що вони "забезпечують роботу підприємств військово-промислового комплексу" України.

Чи вистачить Україні газу взимку і яка ситуація з видобутком?

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу пригадав, що раніше Україна видобувала 20 мільярдів кубометрів газу щороку, повідомляє 24 Канал.

Після уражень газової інфраструктури, внутрішнього видобутку не вистачає, щоб закривати потреби, зокрема, під час опалювального сезону. Мери деяких великих міст України вже заявляли, що дефіцит становить 40%.

Дефіцит можливий. Тому є питання закупівлі газу в Європі, нагромадження обсягів в підземних сховищах. Однак, коли тик купуєш газ в невеликих обсягах на початку опалювального сезону, ти платиш вдвічі дорожче,

– пояснив він.

Водночас Пендзин додав, що також все буде залежати від температури взимку. Якщо зима буде теплою, як попередня, то, можливо, великих витрат не буде. Однак передбачити це важко.

Що відомо про удари Росії по енергетиці?