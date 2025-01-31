Отключение газа с 1 февраля: в "Нафтогазе" прокомментировали ситуацию

В Сети появилась информация о якобы графиках отключений газа для украинцев с 1 февраля. На эти заявления отреагировал "Нафтогаз".

Готовиться ли украинцам к отключениям газа

Никаких графиков отключения газа не будет. Запасов достаточно для стабильного прохождения отопительного сезона. Об этом сообщили в пресс-службе НАК "Нафтогаза", передает 24 Канал.

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Запасов газа достаточно, отопительному сезону ничего не угрожает. Мошенники также распространяют фейковые сайты – не переходите по подозрительным ссылкам,

– сообщили в компании.