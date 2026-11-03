Отключение электричества: Россия подвергла массированной атаке три ТЭС компании ДТЭК и электросети

Враг предпринял очередную попытку разрушить отечественную энергосистему, нацелившись на ключевые объекты генерации. Эта масштабная атака может существенно повлиять на стабильность электроснабжения в домах украинцев.

Что известно о масштабах разрушений и остановке станций

В ночь на 3 ноября российские войска запустили десятки дронов и ракет по объектам генерации и передачи электроэнергии в 9 областях Украины. Как сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, в целом обстрелы и разрушения зафиксированы в 14 регионах нашей страны. Наибольший удар пришелся на большие электростанции в Днепропетровской, Винницкой и Харьковской областях, а также на ряд важных подстанций на западе страны.

Компания ДТЭК заявила о прямых попаданиях в три свои теплоэлектростанции. "Разрушения масштабные. Станции прекратили выработку электроэнергии", – отметили представители компании. Несмотря на постоянный террор, энергетики уже приступили к ликвидации последствий, чтобы поддержать стабильность системы и минимизировать риски отключений для населения.

Существенные повреждения как на производственных объектах, так и в сети означают, что энергосистема будет работать с экстремальной нагрузкой. Для обычных потребителей это создает реальный риск возврата к графикам стабилизационных отключений, особенно в вечерние часы пиковой нагрузки, когда потребление растет.

Важно! Эксперты советуют украинцам уже сейчас проверить исправность повербанков, зарядить портативные зарядные станции и пополнить домашний запас свечей и фонариков. Подготовка поможет избежать финансовых потерь из-за испорченных продуктов в холодильниках и позволит не прерывать удаленную работу во время внезапных отключений электроэнергии.

Какие энергообъекты были подвергнуты атаке врага накануне

Россия не прекращает терроризировать энергетическую инфраструктуру уже несколько дней подряд. В частности, в ночь на 3 ноября серьезным повреждениям подвергся объект ДТЭК "Одесские электросети", поэтому на юге области возникли перебои со светом.

Кроме того, 31 октября оккупанты нанесли массированный удар по предприятиям ДТЭК в Днепропетровской области, в результате чего ранения получили трое работников. Тогда же из-за масштабных ударов по энергетике и железной дороге без электроснабжения оказались сотни тысяч семей в Днепре и Киевской области. Скорость восстановления сетей сейчас полностью зависит от масштабов разрушений и ситуации с безопасностью на местах.