Отключения электроэнергии из-за атак и непогоды: где украинцы остались без света

Россия продолжает активно проводить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. В результате обстрелов к утру 8 июля стало известно о новых отключениях электроэнергии в Полтавской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Одесской и Николаевской областях.

Что известно об отключениях электроэнергии в Украине

Там, где это позволяют условия безопасности, энергетики уже проводят аварийно-восстановительные работы, о чем сообщили в Укрэнерго.

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Также из-за погодных условий обесточены 10 населенных пунктов в Хмельницкой области. На данный момент ремонтные бригады восстанавливают поврежденные линии электропередачи.

В Полтавской области российский БПЛА совершил атаку на служебный автомобиль. Трое энергетиков получили ранения различной степени тяжести, пострадавшие уже доставлены в больницу. Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

В то же время в стране выросло потребление электроэнергии. В среду, 8 июля, по состоянию на 09:30, оно было на 4,3% выше, чем в то же время предыдущего дня – во вторник, 7 июля. Причиной таких изменений стала облачная погода.

Украинцам рекомендуют перенести использование мощных электроприборов на период с 11:00 до 15:00. Это период наиболее эффективной работы промышленных солнечных электростанций.

В то же время вводить графики отключений света не планируется. Но ситуация может меняться. Поэтому населению следует следить за новостями своих операторов системы распределения.

Что еще стоит знать о ситуации в энергетике

Напомним, что в ночь на 6 июля Россия совершила массированную атаку. Это, в частности, стало причиной отключений электроэнергии.

Во вторник, 7 июля, украинцы остались без света из-за погодных условий и обстрелов. Кроме того, в Донецкой области ремонтная бригада попала под обстрел.