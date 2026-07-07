Что происходит в украинской энергетике

Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение в домах, о чем сообщили в Министерстве энергетики Украины.

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В Донецкой области во время проведения аварийно-восстановительных работ ремонтная бригада попала под российский обстрел – ранения получили 12 человек.

Пострадавшие уже доставлены в больницу. В настоящее время им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Также на проблемы с электричеством повлияла непогода.

В результате погодных условий без электроснабжения остаются 20 населенных пунктов в Сумской области. Ремонтные бригады работают над восстановлением.

Как отметили в Укрэнерго, во вторник, 7 июля, по состоянию на 09:30, потребление было таким же, как и накануне – 6 июля. В понедельник суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он оказался на 12,3% ниже, чем максимум предыдущего рабочего дня – в пятницу, 3 июля – на фоне снижения температуры воздуха во всех регионах

Украинцам рекомендуют "отложить" использование мощных электроприборов на период наиболее эффективной работы промышленных солнечных электростанций. А это с 10:00 до 16:00.

В то же время вводить графики отключений света не планируется.

Однако ситуация может быстро меняться. В связи с этим населению рекомендуется следить за новостями "Укрэнерго", Минэнерго и своих облэнерго.

Что еще следует знать о ситуации в энергосистеме

В результате российских обстрелов утром в понедельник, 6 июля, стало известно о новых отключениях электроэнергии в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях. Также на отсутствие электроэнергии повлияла непогода.

Кроме того, Россия продолжает атаковать объекты "Нафтогаза". В результате атаки 6 июля остановил работу объект в Харьковской области.