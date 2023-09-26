Кому запретят отключать электроэнергию: в Кабмине утвердили списки
Источник:ФПУ
При неуплате за потребленную электроэнергию вас могут отключить от общей сети. Однако это правило не касается некоторых граждан.
Кому не будут выключать свет
Правительство определило, что зимой уязвимым категориям населения не будут отключать электроэнергию. Речь идет, в частности, о малообеспеченных лицах.
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Кто из граждан, согласно решению Кабмина, принадлежит к уязвимой категории:
- семьи, в которых находится более трех приемных детей;
- те, кто содержит детский дом семейного типа;
- жители квартир, среди которых есть лицо, зависимое от электрических медицинских приборов, требующих постоянного электропитания;
- многодетные семьи;
- лица, имеющие инвалидность I или II группы;
- люди, ухаживающие за детьми с инвалидностью или за лицами, получившими увечье в детстве.
Чтобы помочь этим гражданам своевременно оплачивать коммунальные услуги, правительство утвердило комплекс мер. Например, лица, принадлежащие к уязвимой категории, обслуживаются без очереди и в первую очередь получают возобновление поставок в случае отключений.
Также граждане должны получать бесплатный, быстрый и качественный ремонт коммуникаций. Чтобы оптимизировать процесс выплат, граждане из уязвимой категории могут оформить договор о реструктуризации задолженности. При этом пеня за просрочку выплат начисляться не будет.