Где можно узнать, будут ли отключать электроэнергию на конкретной улице

Массовые ракетные удары России заставили определенные области и районы жить с перебоями света. Поэтому теперь электроэнергию пытаются потреблять меньше.

Отключение электроэнергии на конкретной улице – где узнать

Поэтому на фоне последних событий в Укрэнерго рассказали, как украинцам узнать, будут ли отключать электроэнергию на конкретной улице.

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Указывается, что диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" определяет необходимость, величину и продолжительность ограничений и сообщает все это операторам сетей. Тогда они применяют эти ограничения к своим потребителям.

Операторы распределительных сетей сообщают потребителям о возможных отключениях через свои сайты. Они могут это делать в новостных лентах или в специально отведенном для этих сообщений разделе. Также некоторые из них делают это в "личных кабинетах" потребителя или через чат-боты разных мессенджеров.

Информация о том, как облэнерго сообщают об отключении, также есть на их сайтах. Ссылки на них собраны на отдельной странице Министерства энергетики.

Что делать, когда нет электричества

В Минреинтеграции обнародовали ряд советов, как поступить при отключениях электроэнергии.

В первую очередь следует отключить электробытовые приборы;

Нужно соблюдать осторожность при использовании свечей и сухого спирта;

Если вы находитесь на улице, не стоит приближаться ближе 5 – 8 метров к оборванным или провисшим проводам.

Кроме того, украинцев просят уменьшить потребление электроэнергии во время вечернего пика – с 17 до 23 часов. Следует ограничить использование мощных электроприборов: стиральных машин, бойлеров, утюгов, электроплит, обогревателей и т.д. Также не следует включать одновременно несколько мощных электроприборов.

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