Відключення електроенергії на конкретній вулиці – де дізнатися

Тому, на тлі останніх подій, в Укренерго розповіли, як українцям дізнатись, чи будуть відключати електроенергію на конкретній вулиці.

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Зазначається, що диспетчерський центр НЕК "Укренерго" визначає необхідність, величину і тривалість обмежень та повідомляє все це операторам мереж. Тоді вони застосовують ці обмеження до своїх споживачів.

Оператори розподільчих мереж повідомляють споживачів про можливі відключення через свої сайти. Вони можуть це робити у стрічках новин або у спеціально відведеному для цих повідомлень розділі. Також деякі з них роблять це в "особистих кабінетах" споживача або через чат-боти різних месенджерів.

Інформація про те, як обленерго повідомляють про відключення, також є на їхніх сайтах. Посилання на них зібрані на окремій сторінці у Міністерства енергетики.

Що робити, коли нема електрики

У Мінреінтеграції оприлюднили низку порад, як діяти при відключеннях електроенергії.

Насамперед слід відключити електропобутові прилади;

Потрібно бути обережними при використанні свічок та сухого спирту;

Якщо ви перебуваєте на вулиці, не варто наближатися ближче 5 – 8 метрів до обірваних або провислих дротів.

Крім того, українців просять зменшити споживати електроенергії під час вечірнього піка – 17 до 23 години. Слід обмежити використання потужних електроприладів: пральних машин, бойлерів, прасок, електроплит, обігрівачів тощо. Також не варто вмикати одночасно кілька потужних електроприладів.

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