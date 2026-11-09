Запорожская АЭС снова подключена к электроснабжению: энергетики восстановили критически важную линию

Критическая ситуация на крупнейшей атомной станции Европы получила неожиданное разрешение благодаря оперативным действиям украинских специалистов. Однако радоваться полной безопасности пока рано, ведь главная причина рисков никуда не исчезла.

Что произошло на станции и почему ситуация остается крайне опасной

Вечером 8 ноября украинские специалисты успешно вернули в строй высоковольтную линию "Феросплавная-1", которая соединяет оккупированную атомную электростанцию с объединенной энергосистемой Украины. Теперь объект вновь получает необходимую электроэнергию для собственных нужд извне, о чем официально сообщает "Энергоатом".

Несмотря на успешное подключение, пребывание российских захватчиков на территории объекта создает постоянную угрозу для миллионов людей. В государственной компании подчеркивают, что угроза внезапных отключений электроэнергии, а также риски для ядерной и радиационной безопасности остаются на стабильно высоком уровне.

Пока станция находится под оккупацией, ситуация остается крайне опасной,

– отмечают представители ведомства.

Это означает, что энергетический террор врага может в любой момент спровоцировать новый кризис, который ударит по экологии и безопасности всего континента.

Что известно о предыстории очередного блэкаута

Напомним, что в ночь на 8 ноября в 02:36 станция полностью потеряла связь с украинской энергосистемой из-за отключения той самой линии "Феросплавная-1". Автоматика пыталась восстановить питание, но попытка оказалась неудачной, поэтому критически важные насосы охлаждения ядерного топлива пришлось перевести на резервные дизель-генераторы.

Как уже как сообщалось ранее, выход из строя или исчерпание ресурса этих генераторов – прямой путь к радиационной аварии. Единственным гарантированным способом защитить украинцев от ядерной катастрофы остается полная деоккупация объекта и возвращение его под контроль законного оператора.