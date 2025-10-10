В Киеве и 9 областях действуют отключения света из-за вражеской атаки. Это был один из крупнейших сконцентрированных ударов именно против объектов энергетики.

Что известно о вражеской атаке на энергетику?

Россия нанесла комбинированный удар, значительная часть использованных ракет – баллистике, сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

По словам чиновницы, это был один из крупнейших сконцентрированных ударов именно против объектов энергетики, есть существенные повреждения энергетической инфраструктуры.

Сейчас во всех регионах после отбоя воздушных тревог начались восстановительные работы, работают ремонтные бригады.

Где чинят электроснабжение?

В Киеве и Кировоградской области ожидаются полного восстановления водоснабжения до конца дня. В столице уже запитана критическая инфраструктура, дальнейшие работы продолжаются.

Киевская, Полтавская, Харьковская, Сумская области – сейчас действуют графики аварийных отключений и специальные графики. На время работ на местах обеспечены альтернативные источники энергии – генераторы, пункты несокрушимости, дополнительная связь.

Увеличено также количество патрулей полиции на улицах и в транспорте в Киеве и других областях.

В каких областях самая сложная ситуация?

Накануне отопительного сезона оккупанты усилили атаки на объекты энергетической инфраструктуры, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство энергетики Украины.

По данным ведомства, россияне атаковали энергетическую инфраструктуру Одесской области. Сложной остается ситуация в Черниговской области.

Минэнерго уверяет, что подготовка к отопительному сезону продолжается, в частности, продолжаются ремонтные работы для восстановления энергетических объектов, пока формируют запасы всех необходимых ресурсов.

Также отмечается, что принимают меры для усиления защиты критической инфраструктуры от атак российской армии, чтобы гарантировать бесперебойное снабжение электроэнергии и тепла населению.

Что известно об обстреле энергетики 10 октября?