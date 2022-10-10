Веерные отключения света: чего ждать украинцам этой ночью

Электроснабжение в Украине нарушено практически в каждой области. Утренние массовые ракетные атаки России повредили многие объекты электрической инфраструктуры. Будет ли свет в регионах, читайте в материале.

Как сообщают на сайте Президент Украины, в большинстве пострадавших регионов свет появится до конца суток. В то же время подчеркивается важность временного уменьшения потребления электроэнергии в часы пиковой нагрузки на сети, то есть с 17:00 до 22:00.

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Ситуация по регионам

Сумщина;

Граждан просят снизить нагрузку на энергосистему, а именноэлектрообогреватели, бойлеры, электроплиты, микроволновые печи, стиральные и посудомоечные машины, электрочайники, кофеварки, утюги. Эти приборы лучше использовать в обеденное время.

Дмитрий Живицкий, руководитель Сумской ОВА, в своем телеграмм-канале сообщил, что по территории области восстанавливают систему электроснабжения. Суммы – уже подключены. Также возобновляется работа магазинов, аптек и АЗС.

Не создавайте искусственную панику, пожалуйста! С поставкой товаров и топлива перебоев нет,

– заметил Живицкий.

Полтавщина;

На официальном канале Александра Мамая, полтавского городского головы сообщают об ограниченном режиме работы уличного освещения и электротранспорта. Полтававодоканал уже работает над возобновлением поставки воды.

Черниговщина;

Вячеслав Чаус, глава Черниговской облгосадминистрации, пишет о том, что определенный период времени будут происходить частичные отключения потребителей как бизнеса, так и населения для стабилизации энергосистемы.

Прошу сегодня в вечерние часы ограничить, в том числе уличное освещение, подсветку зданий, ситилайты. Это также очень важно для скорейшего восстановления нашей энергосистемы,

– добавил Чаус.

Ивано-Франковск;

Светлана Онищук, главы Ивано-Франковской ОГА, рассказала об ударах 4-х ракет по Бурштынской ТЭЦ. Поэтому вследствие этого резко уменьшилось напряжение.

Просьба всех жителей области с 17 по 22 уменьшить потребление электроэнергии. Это поможет пройти критическую нагрузку украинских электросетей. До конца этой недели все учебные заведения будут работать в онлайн-режиме,

– добавила глава.

Львов;

Андрей Садовый, мэр города, посоветовал попасть домой до темноты, ведь часть уличного освещения по городу не работает, так же как большая часть города до сих пор остается без света. Также он отметил запасы пищи и воды.

Одесса;

уведомление о воздушной опасности работает с перебоями из-за отсутствия электроэнергии. В случае тревоги по городу будут ездить автомобили с громкоговорителями

Одесситов просят на время экономить электроэнергию.

Сегодня враг нанес ракетные удары по большому количеству электростанций и подстанций нашей страны. В некоторых регионах временно отсутствует электроэнергия, а в некоторых – введены графики аварийных отключений,

– отмечает начальник Одесской ОВ Максим Марченко.

Киевщина;

На официальном канале Киевской облгосадминистрации жителям сообщили о возможных аварийных отключениях электроснабжения. Энергетики и аварийные службы работают над тем, чтобы быстро восстановить нормальную работу энергосистемы.

Черкассы;

Игорь Табурец, начальник Черкасской ОВА, отметил, что социально значимые объекты области от электропитания не будут отключаться. Областные и районные центры также будут со светом. В то же время, прошу всех жителей минимизировать потребление электроэнергии с 17.00 до 22.00.

Днепр;

Дмитрий Лукашук, глава Днепропетровского облсовета, обратился к предпринимателям Днепропетровщины с просьбой выключить подсветку вывесок, бордов и другое дополнительное освещение в магазинах, кафе и т.д. Это касается и жилищ жителей области.

Николаев;

Виталий Ким, глава Николаевской ОВА, в видеообращении проинформировал жителей о возможных повторных ударах. Поэтому просит следить за сигналами воздушной тревоги и не пренебрегать своей безопасностью.

Нам необходимо ограничить потребление электроэнергии в часы пик – с 17:00 до 22:00. Нужно помочь другим регионам, потому что это единственная система. Со своей стороны мы потребление электроэнергии сократим, о чем прошу и всех,

– добавил Ким.

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Самый сложный вечер для энергетики

Нардеп Анатолий Лещенко подчеркнул, что сегодня будет один из самых сложных вечеров для украинской энергетики.

Он призвал минимизировать использование энергоприборов и пользоваться ими ночью или в обеденное время дня.

Вечерний пик потребления в значительной степени связан с потреблением семей (домохозяйств).

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