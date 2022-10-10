Як повідомляють на сайті Президент України, у більшості постраждалих регіонів світло з’явиться до кінця доби. Водночас наголошено про важливість тимчасового зменшення споживання електроенергії в години пікового навантаження на мережі, тобто з 17:00 до 22:00.

Читайте також Вбереже час, гроші і нерви: чому інвестору потрібен бот

Громадян просять знизити навантаження на енергосистему, а саме зменшити використання енергоприладів: електрообігрівачі, бойлери, електроплити, мікрохвильові печі, пральні та посудомийні машини, електрочайники, кавоварки, праски тощо. Ці прилади краще використовувати в обідню пору.

Ситуація по регіонах

Сумщина;

Дмитро Живицький, керівник Сумської ОВА, у своєму телеграм-каналі повідомив, що по території області відновлюють систему електропостачання. Суми - вже підключені. Також, відновлюється робота магазинів, аптек та АЗС.

Не створюйте штучну паніку, будь ласка! З постачанням товарів та палива перебоїв немає,

– зауважив Живицький.

Полтавщин​а;

На офіційному каналі Олександра Мамая, полтавського міського голови, повідомляють про обмежений режим роботи вуличного освітлення та електротранспорту. Полтававодоканал вже працює над відновленням постачання води.

Чернігівщина;

В'ячеслав Чаус, очільник Чернігівської облдержадміністрації, пише про те, що певний період часу будуть відбуватися часткові відключення споживачів, як бізнесу, так і населення, для стабілізації енергосистеми.

Прошу сьогодні у вечірні години обмежити у тому числі вуличне освітлення, підсвітку будівель, сітілайти. Це також дуже важливо для якнайшвидшого відновлення нашої енергосистеми,

– додав Чаус.

Івано-Франківськ;

Світлана Онищук, голови Івано-Франківської ОДА, розповіла про удари 4-х ракет по Бурштинській ТЕЦ. Тому внаслідок цього різко зменшилася напруга.

Прохання усіх жителів області з 17 по 22 зменшити споживання електроенергії. Це допоможе пройти критичне навантаження українських електромереж. До кінця цього тижня усі заклади освіти працюватимуть в онлайн-режимі,

– додала очільниця.

Львів;

Андрій Садовий, мер міста, порадив потрапити додому до того, як стемніє, адже частина вуличного освітлення по місті не працює, так само як більша частина міста досі залишається без світла. Також, він наголосив про запаси їжі та води.

Важливо, оповіщення про повітряну небезпеку працює з перебоями через відсутність електроенергії. У випадку тривоги містом їздитимуть автомобілі з гучномовцями

Одеса;

Одеситів просять тимчасово економити електроенергію.

Сьогодні ворог завдав ракетних ударів по великій кількості електростанцій та підстанцій нашої країни. У деяких регіонах тимчасово відсутня електроенергія, а у деяких - введені графіки аварійних відключень,

– зазначає начальник Одеської ОВА Максим Марченко.

Київщина;

На офіційному каналі Київської облдержадміністрації, жителів повідомили про можливі аварійні відключення електропостачання. Енергетики та аварійні служби працюють над тим, щоб швидко відновити нормальну роботу енергосистеми.

Черкаси;

Ігор Табурець, начальник Черкаської ОВА, зазначив, що соціально значущі об’єкти області від електроживлення не відключатимуть. Обласний і районні центри також будуть зі світлом. Водночас прошу всіх жителів мінімізувати споживання електроенергії з 17.00 до 22.00.

Дніпро;

Дмитро Лукашук, очільник Дніпропетровської облради, звернувся до підприємців Дніпропетровщини з проханням вимкнути підсвітку вивісок, бордів та інше додаткове освітлення в магазинах, кав‘ярнях тощо. Це стосується й осель жителів області.

Миколаїв;

Віталій Кім, голова Миколаївської ОВА, у відеозверненні проінформував жителів про можливі повторні удари. Тому просить слідкувати за сигналами повітряної тривоги та не нехтувати своєю безпекою.

Нам необхідно обмежити споживання електроенергії в години пік – з 17:00 по 22:00. Потрібно допомогти іншим регіонам, бо це єдина система. Зі своєї сторони ми споживання електроенергії скоротимо, про що прошу й всіх,

– додав Кім.

До теми Ажіотаж створює непотрібну паніку, – експерт про черги на заправках

Найскладніший вечір для енергетики

Нардеп Анатолій Лещенко підкреслив, що сьогодні буде один із найскладніших вечорів для української енергетики.

Він закликав мінімізувати використання енергоприладів та користуватись ними вночі або в обідню пору дня.

Вечірній пік споживання значною мірою пов’язаний зі споживанням сімей (домогосподарств).

Втомилися ділитися прибутком з посередниками? Глобальна криптобіржа Bybit надала можливість спотової торгівлі криптовалютою з нульовою комісією.