Ажіотаж на пальне серед населення не втихає. Цьому послугувало те, що більшість АЗС не працювали. Проте причиною була не відсутність пального, а довга повітряна тривога.

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Ажіотаж на пальне зайвий

Як розповів 24 каналу Сергій Куюн, експерт з енергетичних питань, ринок пального в Україні функціонує нормально і у нас є запаси. Крім цього, нормально функціонує система постачання пального.

Сергій Куюн Експерт з енергетичних питань У нас працює зараз дуже гнучка логістична система постачань. Багато постачань йде автомобільним й залізничним транспортом, тому немає абсолютно підстав, щоб панікувати.

Людям варто знати, що пальне є і буде. Якщо люди зараз швидко розкуплять пальне, то заправки будуть змушені деякий час простоювати в очікування через штучний дефіцит.

Експерт наголошує на тому, що попри пальне, є випадки коли навіть хліб миттєво розкуповують. Ось такий ажіотажний попит створює абсолютно не потрібну паніку.

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Один із найскладніших вечорів для енергетики: що варто робити українцям

Нагадуємо, через масову атаку Росії по електростанціях України, у деяких регіонах тимчасово відсутня електроенергія. Влада України просить обмежити споживання енергії:

Нардеп Лещенко закликав українців сьогодні ввечері, з 17:00 по 23:00, мінімізувати використання енергоприладів. Ними варто користуватись вночі або в обідню пору дня.

Також більш ощадливе використання освітлення у вечірні години полегшить навантаження на енергосистему. Вечірній пік споживання значною мірою пов’язаний зі споживанням сімей (домогосподарств).

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