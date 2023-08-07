Украину ждут отключения: почему нужно готовиться к самому худшему
Источник:Телеграмм Укрэнерго
Тогорные блекауты стали причиной многих неудобств для украинцев. Энергетики обещают, что грядущая зима пройдет хорошо, при условии сознательного использования ресурсов.
Почему украинцам нужно экономить уже сейчас
В субботу, 5 августа, "Укрэнерго" зафиксировали наибольшее количество затраченной электроэнергии за все выходные дни лета. Показатель вырос на 10,7% по сравнению с прошлыми данными. Это очень тревожный признак.
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Несмотря на то, что энергосистема Украины готовится к тяжелой зиме, украинцам также придется прилагать силы, чтобы пройти этот трудный период.
Такое высокое потребление – существенная нагрузка на энергосистему, поскольку из-за масштабных ремонтов на многих электростанциях возможность привлекать дополнительные мощности существенно ограничена.
– заявили в Укрэнерго
Как экономить на электроэнергии
Для того чтобы снизить нагрузку на энергосистему, введите в свою жизнь следующие полезные привычки:
- Включать свет только в том помещении, где вы сейчас находитесь.
- Следить за температурой жилья, не допускать понижения до критических показателей. Разогреть помещение полностью затратнее, чем удерживать стабильное количество градусов.
- Пользоваться мощными электроприводами поочередно.
- Основные пики использования перенести на утро или вечер.
В настоящее время украинские энергетики заявляют, что работа над ошибками прошлого года проведена. Россияне гарантированно будут пытаться снова уничтожить украинскую энергосистему, однако теперь мы гораздо лучше готовы к обстрелам и возможным терактам.
Тариф на электроэнергию в Украине
Последнее повышение тарифа на электроэнергию произошло в июне 2023г. Сейчас он составляет 2,64 гривны за киловатт-час. Правительство заверило, что повышений в ближайшее время не планируется.
Однако увеличение коммунальных тарифов – это неотвратимая перспектива. Ведь пока украинцы имеют пониженную цену на электроэнергию. Однако этот финансовый ресурс все-таки придется потратить на восстановление энергосистемы.