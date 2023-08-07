Украину ждут отключения: почему нужно готовиться к самому худшему

7 августа 2023, 18:00
Читати новину українською

Источник:

Телеграмм Укрэнерго

Тогорные блекауты стали причиной многих неудобств для украинцев. Энергетики обещают, что грядущая зима пройдет хорошо, при условии сознательного использования ресурсов.

Почему украинцам нужно экономить уже сейчас

В субботу, 5 августа, "Укрэнерго" зафиксировали наибольшее количество затраченной электроэнергии за все выходные дни лета. Показатель вырос на 10,7% по сравнению с прошлыми данными. Это очень тревожный признак.

Читайте дальше Обесточены более 300 населенных пунктов: где есть проблемы со светом 7 августа

Несмотря на то, что энергосистема Украины готовится к тяжелой зиме, украинцам также придется прилагать силы, чтобы пройти этот трудный период.

Такое высокое потребление – существенная нагрузка на энергосистему, поскольку из-за масштабных ремонтов на многих электростанциях возможность привлекать дополнительные мощности существенно ограничена.
– заявили в Укрэнерго

Как экономить на электроэнергии

Для того чтобы снизить нагрузку на энергосистему, введите в свою жизнь следующие полезные привычки:

  • Включать свет только в том помещении, где вы сейчас находитесь.
  • Следить за температурой жилья, не допускать понижения до критических показателей. Разогреть помещение полностью затратнее, чем удерживать стабильное количество градусов.
  • Пользоваться мощными электроприводами поочередно.
  • Основные пики использования перенести на утро или вечер.

В настоящее время украинские энергетики заявляют, что работа над ошибками прошлого года проведена. Россияне гарантированно будут пытаться снова уничтожить украинскую энергосистему, однако теперь мы гораздо лучше готовы к обстрелам и возможным терактам.

Тариф на электроэнергию в Украине

Последнее повышение тарифа на электроэнергию произошло в июне 2023г. Сейчас он составляет 2,64 гривны за киловатт-час. Правительство заверило, что повышений в ближайшее время не планируется.

Однако увеличение коммунальных тарифов – это неотвратимая перспектива. Ведь пока украинцы имеют пониженную цену на электроэнергию. Однако этот финансовый ресурс все-таки придется потратить на восстановление энергосистемы.

Автор: Анастасія Зорик