Охота россиян: энергетика Украины "переживает" новую волну атак
Недавняя атак россиян на украинскую энергетику была нацелена на распределительную систему Укрэнерго. Вследствие этого по областям были введены почасовые отключения света.
Куда целились россияне
Для 24 Канала специалист в сфере жилищно-коммунальных услуг Олег Попенко рассказал, что на последних атаках враг не будет останавливаться и в дальнейшем будет продолжать разрушать энергосистему Украины.
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Обстрелы будут продолжаться с определенными временными отрезками. И мы должны быть к этому готовы.
Напоминаем! В ночь на 27 августа Россия снова атаковала Украину. Было запущено 91 средство воздушного нападения.
Каково состояние украинской энергосистемы
Как отметил энергетический эксперт Юрий Корольчук в комментарии 24 Каналу, к ситуации, которая сложилась в марте и апреле, когда наносились удары по тепловым электростанциям, сейчас еще добавляется проблема с ослаблением подстанций в результате последних атак.
Ранее состояние подстанций где-то по ремонту и возможностях в 2021 году и в начале 2022 года было на уровне 80%. То без последних попаданий это лишь 70%. То есть была возможность обеспечивать 2/3 работы подстанций.
- По состоянию на 26 августа, Укрэнерго ввело экстренные отключения света по территории Украины.
- В то же время в течение всех суток 27 августа во всех регионах Украины будут действовать меры ограничения потребления. С 06:00 до 11:00, а также с 15:00 до 21:00, будут применяться одновременно 4 очереди отключений. В остальные периоды – по 3 очереди отключений.