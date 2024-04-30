Отключение света летом: хватит ли импорта электроэнергии для украинцев

С 22 марта Россия нанесла большой ущерб для энергосистемы Украины. Проблемы от повреждений тепло- и гидроэлектростанций будут ощутимыми еще в течение месяцев.

Будут ли отключения света

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий объяснил, что после мартовских атак в разы уменьшили способности тепловой генерации. Несмотря на это отключение света будут крайней мерой в случае дефицита.

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Владимир Кудрицкий Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Даже максимального импорта может не хватить для того, чтобы сбалансировать систему в определенный период времени.

Также Кудрицкий не исключает, что будут и новые обстрелы энергоструктуры, поэтому "Укрэнерго" и дальше будет следить за ситуацией.

Изменится ли тариф на свет

Утром 25 апреля потребление электроэнергии в Украине было на 10% ниже, чем в то же время 24 апреля. Несмотря на это почти весь день в энергосистеме сохранялся дефицит электроэнергии.

Нардеп Алексей Кучеренко отметил, что сейчас тариф на свет должен составлять 3,50 гривны за киловатт вместо 2,64 гривны за киловатт. Такая себестоимость обусловлена постоянными ударами россиян по энергосистеме Украины.

Алексей Кучеренко Председатель комитета Верховной рады по вопросам энергетики Вот я боюсь, что сейчас правительство будет доводить до этой себестоимости. Я логику такую понимаю. Еще раз хочу сказать, мне это не нравится, но так же, я думаю, и 99% людей.

Он добавил, что бюджетных ресурсов не хватает, чтобы покрывать разницу между себестоимостью и теперешней ценой электроэнергии для граждан. Ранее финансированием этого занимался бизнес, однако сейчас этого недостаточно.