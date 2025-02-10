Морозы и свет: грозит ли холод новыми отключениями света

Морозы могут привести к ограничениям электроэнергии, особенно для промышленных потребителей. Поэтому на сегодня они уже заработали. В то же время для бытовых потребителей ситуация пока стабильная, однако минусовая температура ниже 10 градусов может привести к возвращению почасовых отключений.

Могут ли морозы спровоцировать отключение света

Еще раньше пресс-секретарь Укргидрометцентра Наталья Птуха заявила, передает 24 Канал, что в условиях изменения климата почти невозможно делать долгосрочные прогнозы, однако в начале февраля все-таки может наблюдаться тенденция к снижению температуры. Поэтому ночью может сохраняться температура в пределах 3 – 8 градусов мороза.

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В то же время энергетический эксперт Геннадий Рябцев в комментарии для 24 Канала рассказал, что в результате повреждения нескольких энергетических объектов в течение января, а это один объект тепловой генерации и несколько объектов распределения электрической энергии, в Украине возникли проблемы с передачей электрической энергии на Левобережье.

Геннадий Рябцев Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Из-за повреждения объектов на Левобережье возникла нехватка электрической энергии, которую не удается покрыть имеющимися мощностями передачи. Поэтому если температура воздуха будет держаться на уровне минус 5 градусов и ниже, то возможны ограничения мощности для промышленных потребителей днем. В то же время оснований для графиков почасовых отключений для бытовых домохозяйств пока нет.

Рябцев добавляет, что на этой неделе существует вероятность, что потребление промышленности будут ограничивать именно на Левобережье. Когда же температура воздуха поднимется минимум до 0 градусов, то тогда их отменят.

В то же время энергетический эксперт Владимир Омельченко в разговоре с 24 Каналом объяснил, что морозы уже влияют на отключение света в Украине.

Владимир Омельченко Директор энергетических программ Центра Разумкова На этой неделе ожидается, что среднесуточная температура будет на уровне минус 6 градусов мороза. А это достаточно большое напряжение на украинскую энергосистему в условиях дефицита мощности, ограничения импорта и низкого уровня заполненности подземных хранилищ газом.

Обратите внимание! Известно, что для промышленных объектов уже введены ограничения мощностей. По состоянию на утро 10 февраля об этом сообщили в "Укрэнерго".

Когда бытовым потребителям ждать графиков отключений

По словам Геннадия Рябцева, введение графиков почасовых отключений для домохозяйств растет пропорционально снижению температуры.

Если средняя температура будет держаться на уровне минус 10 градусов и ниже, тогда, скорее всего, в отдельных регионах, где будет фиксироваться такая температура, возможно введение графиков аварийных отключений.

На сегодня у нас ночью может быть где-то минус 8, а днем температура держится минус 3 – 4 градуса. То есть не ожидается значительных морозов,

– говорит эксперт Рябцев.

Омельченко добавляет, что серьезных угроз для почасовых графиков света для населения нет, кроме востока и юго-востока страны, поскольку там дефицит мощности. Поэтому там в следующие две недели могут быть две очереди отключений.

Положительный сценарий в этой ситуации может произойти только тогда, когда люди начнут более экономно использовать свет дома и когда будет достаточно импорта электроэнергии и природного газа. И конечно, без учета массовых ударов по энергетическим объектам инфраструктуры,

– дополняет эксперт Владимир Омельченко.

Почему на востоке и центре страны ситуация со светом хуже В восточные области Украины трудно передавать электроэнергию с запада страны из-за массовых обстрелов и вызванных ими повреждений. Дело в том, что основные мощности расположены на западе, а промышленное производство на востоке.

В каком состоянии энергосистема Украины сейчас

Омельченко отмечает, что нынешнее состояние энергосистемы можно назвать сложным, ведь она находится фактически в "реанимации". Потеряно более 75% всех мощностей.

Несмотря на это, за счет энергоатомных станций, которые обеспечиваются более 60% энергобаланса, а также с помощью тепловой и гидрогенерации, импорта и частично возобновляемых источников, мы сохраняем определенную стабильность. Но эта стабильность довольно хрупкая,

– говорит Омельченко.

В то же время самой большой проблемой сейчас, по его мнению, является наименьший уровень заполненности хранилищ газа, которые на сегодня составляют где-то 9,5%, или 2,9 миллиарда кубических метров.

Рябцев в свою очередь замечает, что объединенная энергетическая система сохраняет свою целостность и является достаточно надежной и устойчивой к внешним факторам.

То есть надежность работы энергосистемы и ее устойчивость выше, чем даже в некоторых государствах. Все, что было сделано на сегодня для восстановления, укрепило энергосистему Украины,

– отмечает господин Геннадий.

По его словам, украинская энергосистема уже столько раз была атакована россиянами и столько уже объектов повреждено, а несмотря на это украинцы до сих пор с электрической энергией.