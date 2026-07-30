Украина готовится к аномальной жаре: вернутся ли отключения света

В Украине на следующей неделе прогнозируется аномальная жара, которая станет испытанием для энергосистем страны. Энергетики уже начали готовиться к максимальным нагрузкам в августе.

Какие меры планируют принять энергетики

Минэнерго провело совещание с руководством "Укрэнерго", "Энергоатома", "Укргидроэнерго", "Нафтогаза" и НКРЭКП о том, как обеспечить баланс в энергосистеме в жаркий период, рассказал министр энергетики Денис Шмыгаль.

Энергетики подсчитали, что жара может увеличить потребление электроэнергии на 1 гигаватт.

В то же время на следующей неделе все еще будут продолжаться плановые ремонты на генерирующих мощностях.

Учитывая эти обстоятельства, Министерство энергетики поручило принять целый комплекс мер, которые должны обеспечить стабильную работу электросети, несмотря на дополнительную нагрузку.

В частности, выполняются следующие работы:

уже скорректированы графики ремонтов на объектах генерации, в частности энергоблоков АЭС;

готовится решение об увеличении объемов импорта электроэнергии;

планируется стимулировать бизнес к закупке импортируемой электроэнергии для собственного потребления.

Также энергетики намерены максимально использовать доступную внутреннюю генерацию во время пика нагрузки. Речь идет прежде всего о газовых и тепловых мощностях.

Будут ли отключения света

В Минэнерго надеются, что все эти дополнительные меры позволят удержать баланс энергосистемы. В результате потребители будут обеспечены электроэнергией в полном объеме.

В то же время Укрэнерго готовится и к возможному применению графиков ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Поэтому энергетики призывают украинцев помочь энергосистеме.

Каждый может помочь энергетикам. Умное и экономное потребление электроэнергии в пиковые часы (16:00 – 23:00) – это наш вклад в стабильную работу энергосистемы,

– подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, ранее председатель правления Укрэнерго Виталий Зайченко сообщил, что, если температура 30 градусов будет держаться более недели и при этом будут наноситься массированные удары по энергосистеме, возможны отключения света. В пиковые периоды они могут длиться до 5 часов.