Які заходи планують енергетики

Міненерго провело нараду з керівництвом Укренерго, Енергоатому, Укргідроенерго, Нафтогазу та НКРЕКП про те, як забезпечити баланс в енергосистемі в спекотний період, розповів міністр енергетики Денис Шмигаль.

Енергетики підрахували, що спека може збільшити споживання електроенергії на 1 гігават.

Водночас наступного тижня все ще продовжуватимуться планові ремонти на генеруючих потужностях.

Враховуючи ці обставини, Міністерство енергетики доручило вжити цілий комплекс заходів, які мають забезпечити стабільну роботу електромережі, попри додаткове навантаження.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Зокрема, виконуються такі роботи:

вже відкорегували графіки ремонтів на об'єктах генерації, зокрема енергоблоків АЕС;

готують рішення про збільшення обсягів імпорту електроенергії;

хочуть стимулювати бізнес закуповувати імпортовану електроенергію для власного споживання.

Також енергетики збираються максимально використати доступну внутрішню генерацію під час піку навантаження. Йдеться насамперед про газові та теплові потужності.

Чи будуть відключення світла

У Міненерго сподіваються, що усі ці додаткові заходи дозволять втримати баланс енергосистеми. У підсумку споживачі будуть забезпечені електроенергією у повному обсязі.

Водночас Укренерго готується і до можливого застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Тому енергетики закликають українців допомогти енергосистемі.

Кожен може допомогти енергетикам. Розумне й ощадливе споживання електроенергії у пікові години (16:00 – 23:00) – це наш внесок у стабільну роботу енергосистеми,

– наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше голова правління Укренерго Віталій Зайченко розповів, що, якщо температура 30 градусів триматиметься понад тиждень й при цьому будуть масовані удари по енергосистемі, відключення світла можливі. У пікові періоди вони можуть тривати до 5 годин.