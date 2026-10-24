Как использовать электроэнергию во время отключений: эксперт назвала важные правила

Чтобы меньше зависеть от перебоев с электроснабжением, стоит проверить окна, пересмотреть привычки использования бытовой техники и заранее продумать резервное питание. Кроме того, эксперты предупреждают: когда свет возвращается после отключения, не стоит сразу включать все бытовые приборы.

Почему не стоит включать всю технику сразу после появления света

Эксперт в сфере ЖКХ Кристина Ненно в комментарии 24 Каналу объяснила, как экономнее использовать электроэнергию, уменьшить потери тепла и подготовиться к длительным отключениям без лишних затрат.

После возобновления электроснабжения не стоит одновременно запускать стиральную машину, посудомоечную машину, духовку и другие мощные приборы. По словам Кристины Ненно, лучше распределять домашние дела во времени, чтобы не создавать резкого скачка потребления.

Кристина Ненно Эксперт в сфере ЖКХ Когда одновременно возникает еще большая нагрузка, чем до отключения, это гораздо хуже.

Она советует подождать примерно 20–30 минут после появления света, а затем постепенно включать технику. Например, сначала запустить стиральную машину, через некоторое время – посудомоечную, а еще позже воспользоваться духовкой или электроплитой.

Сеть не всегда может обеспечить необходимое количество электроэнергии для всех многоквартирных домов или частного сектора,

– отмечает Ненно.

Если многие потребители одновременно начнут пользоваться мощными приборами, это может вызвать дополнительные проблемы с электроснабжением.

Как экономить электроэнергию, если в доме есть газ

Если в доме есть газовая плита, часть бытовых задач можно выполнять без электричества. Например, кипятить воду в обычном чайнике на газе, а еду подогревать на сковороде вместо микроволновки.

Если у нас есть газ, то по возможности все функции, которые выполняет электричество, – например, кипячение воды в электрическом чайнике и использование микроволновки – мы автоматически переводим на газ,

– советует эксперт.

Такой подход помогает сохранить заряд аккумуляторов и зарядных станций для освещения, связи и работы во время отключений.

Также стоит постепенно обновлять старую бытовую технику. По словам Ненно, современные модели могут потреблять меньше электроэнергии, чем приборы, которым уже много лет. В то же время необязательно заменять все сразу – можно начать с техники, которая работает постоянно или используется чаще всего.

Как уменьшить потери тепла через окна и двери

Прежде чем тратить деньги на дополнительное оборудование, эксперт советует проверить, не теряет ли дом тепло через щели в окнах и дверях.

Прежде всего нужно осмотреть оконные уплотнители. Если они изношены, рассохлись или пропускают холодный воздух, их стоит заменить. Также следует проверить, правильно ли отрегулированы окна, и при необходимости обратиться к специалисту.

Прежде чем приступать к экономии внутри квартиры, мы обязательно делаем то, что помогает не терять тепло слишком быстро,

– подчеркивает Ненно.

Не стоит забывать и о входной двери. Если она неплотно прилегает к коробке, холодный воздух из подъезда может проникать в квартиру.

Поможет ли посудомоечная машина сэкономить ресурсы

Посудомоечная машина может сократить расход воды по сравнению с мытьем вручную. Особенно это актуально для домохозяйств, где горячую воду нагревают бойлером: чем больше горячей воды используется, тем больше электроэнергии требуется на ее нагрев.

По словам эксперта, полный цикл мытья в посудомоечной машине может потребовать значительно меньше воды, чем ручная мойка такого же объема посуды. Она приводит пример: до 12 литров за цикл против значительно большего расхода при мытье под проточной водой.

Фактическое потребление зависит от модели, программы и загрузки. Поэтому перед покупкой стоит сравнить характеристики приборов и учесть не только стоимость техники, но и расходы на воду и ее нагрев.

Стоит ли покупать зарядную станцию во время отключений

Перед покупкой зарядной станции важно определить, почему она нужна. Небольшого устройства может хватить для зарядки телефона, работы ноутбука, роутера или освещения. Но для мощной электроплиты возможностей обычной зарядной станции может оказаться недостаточно.

Если вы хотите купить зарядную станцию для того, чтобы включить варочную поверхность, то эта попытка окажется безуспешной,

– предупреждает Ненно.

Для более длительного резервного питания можно рассмотреть инвертор с аккумуляторами, однако такое оборудование требует значительных затрат. Кроме того, важно правильно подобрать мощность и предусмотреть безопасное место установки.

Это место должно быть хорошо проветриваемым,

– подчеркивает эксперт.

Не стоит прятать оборудование в закрытом шкафу, если производитель предусматривает вентиляцию или отвод тепла. Также Ненно советует выбирать качественные заводские устройства и не рисковать с самодельными зарядными станциями, которые могут представлять пожарную опасность.

Отдельно нужно позаботиться о защите бытовой техники от перепадов напряжения. Если соответствующего защитного устройства нет, стоит проконсультироваться с квалифицированным электриком о доступных решениях.

Как подготовиться к длительным отключениям

Даже мощные аккумуляторы имеют ограниченный запас энергии, а для повторной зарядки требуется восстановление электроснабжения. Поэтому резервное питание не заменяет подготовки к длительным перебоям.

Эксперт советует заранее позаботиться о продуктах, не требующих длительного приготовления, питьевой воде и альтернативных источниках освещения. Если дома есть аккумуляторы или зарядная станция, стоит использовать их рационально и не тратить весь заряд на приборы, работу которых можно отложить до появления света.

Запас продуктов быстрого приготовления всегда должен быть,

– подчеркивает Ненно.

Для приготовления пищи нельзя использовать в помещении туристические газовые горелки, предназначенные только для улицы. Это создает риск отравления угарным газом и пожара.

Итак, сократить расходы на электроэнергию можно не только благодаря новой технике или дорогому резервному питанию. Важно постепенно включать мощные приборы после восстановления электроснабжения, проверять окна и двери и выбирать оборудование в соответствии с реальными потребностями дома.

К слову, украинские энергетики говорят, что зима будет сложной, но не критической. В Укрэнерго отметили, что российские обстрелы задели объекты, в частности ТЭС, которые готовили к работе в отопительный период. Также в компании отмечают, что бизнесу следует оптимизировать потребление электроэнергии, чтобы обеспечить высокую эффективность в условиях ограничений.