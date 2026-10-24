Як використовувати електроенергію під час відключень: експертка назвала важливі правила

Чому не варто вмикати всю техніку одразу після появи світла

Експертка у сфері ЖКГ Христина Ненно в коментарі 24 Каналу пояснила, як ощадливіше користуватися електроенергією, зменшити втрати тепла та підготуватися до тривалих відключень без зайвих витрат.

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Після відновлення електропостачання не варто одночасно запускати пральну машину, посудомийку, духовку та інші потужні прилади. За словами Христини Ненно, краще розподіляти домашні справи в часі, щоб не створювати різкого стрибка споживання.

Христина Ненно Експертка у сфері ЖКГ Коли одночасно йде ще більше навантаження, ніж до відключення, то це набагато гірше.

Вона радить зачекати приблизно 20 – 30 хвилин після появи світла, а потім поступово вмикати техніку. Наприклад, спочатку запустити пральну машину, через певний час – посудомийну, а ще пізніше скористатися духовкою чи електроплитою.

Мережа не завжди може дати ту кількість електрики для всіх багатоквартирних будинків або приватного сектора– зазначає Ненно.

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Якщо багато споживачів одночасно почнуть користуватися потужними приладами, це може спричинити додаткові проблеми з електропостачанням.

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Як економити електроенергію, якщо вдома є газ

Якщо в оселі є газова плита, частину побутових завдань можна виконувати без електрики. Наприклад, кип'ятити воду у звичайному чайнику на газу, а їжу підігрівати на сковороді замість мікрохвильовки.

Якщо в нас є газ, то максимально всі функції, які виконує електрика, – кипіння води, наприклад, в електрочайнику, і користування мікрохвильовкою – ми переходимо автоматично на газ– радить експертка.

Такий підхід допомагає зберегти заряд акумуляторів і зарядних станцій для освітлення, зв'язку та роботи під час відключень.

Також варто поступово оновлювати стару побутову техніку. За словами Ненно, сучасні моделі можуть споживати менше електроенергії, ніж прилади, яким уже багато років. Водночас необов'язково замінювати все одразу - можна почати з техніки, яка працює постійно або використовується найчастіше.

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Як зменшити втрати тепла через вікна та двері

Перед тим як витрачати гроші на додаткове обладнання, експертка радить перевірити, чи не втрачає оселя тепло через щілини у вікнах і дверях.

Насамперед потрібно оглянути віконні ущільнювачі. Якщо вони зношені, розсохлися або пропускають холодне повітря, їх варто замінити. Також слід перевірити, чи правильно відрегульовані вікна, і за потреби звернутися до фахівця.

Перед тим, як переходити до економії всередині квартири, ми обов'язково робимо те, що допомагає не втрачати дуже швидко тепло– наголошує Ненно.

Не варто забувати й про вхідні двері. Якщо вони нещільно прилягають до рами, холодне повітря з під'їзду може потрапляти у квартиру.

Чи допоможе посудомийна машина заощадити ресурси

Посудомийна машина може зменшити витрати води порівняно з миттям вручну. Особливо це актуально для домогосподарств, де гарячу воду нагрівають бойлером: що більше гарячої води використовується, то більше електроенергії потрібно на її нагрівання.

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За словами експертки, повний цикл миття в посудомийній машині може потребувати значно менше води, ніж ручне миття такого самого обсягу посуду. Вона наводить приклад: до 12 літрів за цикл проти значно більших витрат під час миття під проточною водою.

Фактичне споживання залежить від моделі, програми та завантаження. Тому перед купівлею варто порівняти характеристики приладів і врахувати не лише вартість техніки, а й витрати на воду та її нагрівання.

Чи варто купувати зарядну станцію під час відключень

Перед купівлею зарядної станції важливо визначити, для чого саме вона потрібна. Невеликого пристрою може вистачити для заряджання телефона, роботи ноутбука, роутера чи освітлення. Але для потужної електроплити можливостей звичайної зарядної станції може бути недостатньо.

Якщо ви хочете купити зарядну станцію для того, щоб запустити варильну поверхню, то ця опція буде безуспішна– застерігає Ненно.

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Для тривалішого резервного живлення можна розглядати інвертор з акумуляторами, однак таке обладнання потребує значних витрат. Крім того, важливо правильно підібрати потужність і передбачити безпечне місце встановлення.

Це місце має бути добре провітрюваним– наголошує експертка.

Не варто ховати обладнання в закритій шафі, якщо виробник передбачає вентиляцію або відведення тепла. Також Ненно радить обирати якісні заводські пристрої та не ризикувати із саморобними зарядними станціями, які можуть становити пожежну небезпеку.

Окремо потрібно подбати про захист побутової техніки від перепадів напруги. Якщо відповідного захисного пристрою немає, варто проконсультуватися з кваліфікованим електриком щодо доступних рішень.

Як підготуватися до тривалих відключень

Навіть потужні акумулятори мають обмежений запас енергії, а для повторного заряджання потрібне відновлення електропостачання. Тому резервне живлення не замінює підготовки до тривалих перебоїв.

Експертка радить заздалегідь подбати про продукти, які не потребують тривалого приготування, питну воду та альтернативні джерела освітлення. Якщо вдома є акумулятори чи зарядна станція, варто використовувати їх раціонально й не витрачати весь заряд на прилади, роботу яких можна відкласти до появи світла.

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Запас їжі швидкого приготування завжди має бути– підкреслює Ненно.

Для приготування їжі не можна використовувати в приміщенні туристичні газові пальники, призначені лише для вулиці. Це створює ризик отруєння чадним газом і пожежі.

Отже, зменшити витрати на електроенергію можна не лише завдяки новій техніці чи дорогому резервному живленню. Важливо поступово вмикати потужні прилади після відновлення електропостачання, перевіряти вікна й двері та обирати обладнання відповідно до реальних потреб оселі.

До слова, українські енергетики кажуть, що зима буде складною, але не критичною. В Укренерго зазначили, що російські обстріли зачепили обʼєкти, зокрема ТЕС, які готували до роботи в опалюваний період. Також у компанії кажуть, що бізнесу варто оптимізувати споживання електроенергії, аби забезпечити високу ефективність в умовах обмежень.