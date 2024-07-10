В "Укрэнерго" объяснили как действуют очереди отключений
Источник:НЭК "Укрэнерго"
Отключения позволяют разгрузить энергосистему. Чтобы этот процесс был систематизирован, регулятор внедрил специальные очереди.
Как работают очереди
Потребителей каждой области разделили на 6 очередей. Распределение сделано так, чтобы в каждой группе потреблялось определенное количество мегаватт.
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В одну группу входят как бытовые потребители, так и бизнес. Сколько очередей действует одновременно определяется Диспетчерским центром Укрэнерго. На решение влияет то, какой именно дефицит ощущается в системе на текущий момент.
Потребление в областях отличается по объемам, поскольку зависит от объема потребления критической инфраструктуры, и количества промышленных предприятий, которые импортируют более 80% объема своего потребления,
– говорится в сообщении Укрэнерго.
То есть, продолжительность отключений и их количество регулируется в каждой области отдельно. Разберемся на примере:
- для 1 очереди ограничения действуют 4 часа в течение суток;
- 2 очереди – 8 часов;
- 3 очереди – 12 часов;
- 4 очереди – более 12 часов.