Дефицит электроэнергии в Украине: будут ли отключения зимой

Энергосистема в Украине сильно пострадала из-за обстрелов критической инфраструктуры. В этом году Россия снова использует эту же стратегию и организовывает масштабные ракетные атаки.

Будут ли в Украине отключения

Дефицит энергосистемы будет незначительным. Во время нынешнего отопительного сезона этот показатель не должен превышать 5%. Такого результата удалось добиться, благодаря значительному количеству реформ производств, производящих электроэнергию. Можно сказать, что плановые отключения будут только в случае превышения лимитов потребления.

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Хотя летом снова возник дефицит собственных мощностей по производству электроэнергии на фоне плановых ремонтов и жаркой погоды, он оказался меньше, чем предполагалось в предыдущих прогнозах НБУ. К тому же дефицит мощностей не сопровождался отключениями электроэнергии благодаря налаживанию ее импорта,

– говорится в отчете НБУ.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинские энергохранилища полностью заполнены. Следует сказать не только о накоплении достаточного количества электроэнергии, но и относительно возобновления ее экспорта за границу. Больше всего сырья Украина поставляет в Польшу и Молдову.

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий говорит, что украинская энергосистема готова к атакам россиян. Критическую инфраструктуру оборудовали специальными инженерными сооружениями. Сейчас предприятия, производящие электроэнергию, имеют по меньшей мере 3 уровня защиты.