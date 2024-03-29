Фейковые отключения света: о чем предупредили в Укрэнерго

В этом году плановые отключения не применялись. Однако регулярно происходили информационные вбросы о вероятности этого, чтобы дезориентировать граждан.

Что известно о новом фейке

Фейки об отключении света уже неоднократно появлялись в украинском информационном пространстве. Недавно Укрэнерго сообщил о фейковом Telegram-канале, который сеял панику среди общества.

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Мошенники снова используют название нашей компании в своих целях. На этот раз они создали фейковый телеграм-канал об отключении, скопировав наш логотип,

– сообщают представители Укрэнерго.

В обнаруженном Telegram-канале распространялась ложная информация, в частности, фейковые графики отключений.

Где узнать правдивую информацию

Достоверную информацию публикуют на официальных ресурсах Укрэнерго. Данные об определенных населенных пунктах можно найти на сайте и в соцсетях местных облэнерго.

Чтобы узнавать информацию быстро, можно и не использовать сторонние ресурсы. Достаточно лишь зайти в электронный кабинет потребителя.

Почему недавно происходили отключения

Россия осуществляет масштабные обстрелы Украины. В частности, 22 и 24 марта атаки россиян вызвали значительный дефицит в энергосистеме. Более того, часть поврежденных объектов критической инфраструктуры теперь не подлежит восстановлению.

Чтобы урегулировать ситуацию, на местах осуществляли аварийные отключения. Например, на прошлой неделе в Одессе и Одесском районе ДТЭК предупредил о невозможности установления графиков, ведь повреждения системы были слишком сильными и спрогнозировать время завершения ремонтных работ невозможно.