Ситуация улучшается: когда уменьшится количество отключений света

Энергосистема Украины сильно пострадала от атак россиян. Вследствие вызванного дефицита, энергетики были вынуждены ввести отключения.

Когда уменьшится дефицит

Предположительно, дефицит электроэнергии начнет уменьшаться уже через 10 дней. Благодаря этому, количество отключений должно уменьшиться

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Владимир Омельченко Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Дефицит электроэнергии будет продолжаться еще дней десять и потом понемногу будет уменьшаться, потому что будет спадать жара и планируется вывод из ремонта одного атомного блока.

Как отмечает Омельченко, уменьшение количества отключений стоит ожидать в конце июля, начале августа. К тому же продолжается ремонт поврежденных предприятий. Ситуация с тепловыми электростанциями и гидроэлектростанциями также может стать намного лучше.

Нужно понимать, что такие положительные тенденции будут продолжаться при условии отсутствия новых разрушений вследствие российских обстрелов.