Будут ли летом длительные отключения света

Возможность отключений света в Украине летом есть – но очень низкая. Впрочем, если к таким мерам и придется прибегать, то они будут непродолжительными, уверяют эксперты.

Когда могут отключать свет

Как объяснил 24 Каналу директор энергетических программ в Центре Разумкова Владимир Омельченко, летом необходимость отключений может возникнуть в энергодефицитных регионах. Однако если до этого и дойдет, то они будут непродолжительны и будут применяться, скорее всего, в пиковые часы.

Читайте также Готовьте кошельки: за свет придется платить на 250 гривен больше, но он будет

При этом он подчеркнул: системным явлением этим летом отключения не станут. Причина – наличие у Украины возможностей компенсации дефицита. В частности, речь идет об:

импорте;

солнечной энергетике.

Вероятность отключений. Так что их могут и не применять.

Такого же мнения придерживается и аналитик Юрий Щедрин. По его словам, на сегодня и в ближайшей перспективе мощности в украинской сети хватает.

Юрий Щедрин Аналитик "Центра развития городов" Если же привлекать импорт, возможные проблемы должны перекрываться. Надеемся, что, по крайней мере, до зимы все будет хорошо.

С другой стороны, отмечают эксперты, такая ситуация прямо сейчас. Но если Россия снова начнет массовые обстрелы украинской энергоинфраструктуры, все может резко измениться.

Также нельзя гарантировать стабильность и для прифронтовой зоны. Поскольку, по словам Омельченко, "там особый случай, где невозможно ничего спрогнозировать".

Почему заговорили об отключении

О возможном возвращении графиков отключений света в Украине говорят уже последние несколько недель. Среди причин называют планируемый вывод энергоблоков АЭС в ремонты – и, соответственно, отключение их от системы. Кроме того, 30 мая в 12 областях без света осталось почти 2 миллиона украинцев.

По подсчетам СМИ, 30 мая в Украине было зафиксировано наибольшее количество одновременно обесточенных абонентов,

Впрочем, комментируя эту ситуацию, и "Укрэнерго", и Минэнергетики заявили:

причиной послужила чрезвычайная ситуация у оператора системы передачи;

ее возникновение уже расследуется.

Около 13 часов в энергосистеме аварийно отключились несколько магистральных высоковольтных линий. В результате этого действием противоаварийной автоматики были частично обесточены потребители в ряде областей. Отключения произошли по техническим причинам и не связаны с дефицитом мощности в энергосистеме,

– рассказали в "Укрэнерго".

Несмотря на низкую вероятность отключений света,. Ведь от этого также зависит, сколько вам придется за нее платить.