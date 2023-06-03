Коли можуть відключати світло

Як пояснив 24 Каналу директор енергетичних програм у Центрі Разумкова Володимир Омельченко, влітку необхідність відключень може виникнути в енергодефіцитних регіонах. Однак якщо до цього й дійде, вони будуть нетривалими й застосовуватимуться, найімовірніше, в пікові години.

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При цьому він підкреслив: системним явищем цього літа відключення не стануть. Причина – в України є можливості компенсації дефіциту. Зокрема, йдеться про:

імпорт;

сонячну енергетику.

Важливо! Вірогідність відключень не означає 100% невідворотності цього. Тож їх можуть і не застосовувати.

Такої ж думки дотримується й аналітик Юрій Щедрін. За його словами, на сьогодні та в найближчій перспективі потужності в українській мережі вистачає.

Юрій Щедрін Аналітик "Центру розвитку міст" Якщо ж долучати імпорт, то можливі проблеми мають перекриватись. Сподіваємось, що принаймні до зими все буде добре.

З іншого боку, зауважують експерти, такою ситуація є станом прямо на зараз. Але якщо Росія знову почне масові обстріли української енергоінфраструктури, все може різко змінитись.

Також не можна гарантувати стабільності й для прифронтової зони. Оскільки, за словами Омельченка, "там особливий випадок, там неможливо нічого спрогнозувати".

Чому заговорили про відключення

Про можливе повернення графіків відключень світла в Україні говорять уже останні кілька тижнів. Серед причин називають заплановане виведення енергоблоків АЕС в ремонти – і, відповідно, відключення їх від системи. Крім того, 30 травня у 12 областях без світла залишилось майже 2 мільйони українців.

Цікаво! За підрахунками ЗМІ, 30 травня в Україні було зафіксовано найбільшу кількість одночасно знеструмлених абонентів, починаючи з лютого.

Втім, коментуючи цю ситуацію, і "Укренерго", і Міненергетики заявили:

причиною стала надзвичайна ситуація в оператора системи передачі;

її виникнення вже розслідується.

Близько 13:00 в енергосистемі аварійно відключилися декілька магістральних високовольтних ліній. Внаслідок цього дією протиаварійної автоматики були частково знеструмлені споживачі в низці областей. Відключення відбулися через технічні причини та не пов’язані з дефіцитом потужності в енергосистемі,

– розповіли в "Укренерго".

Зверніть увагу! Попри низьку імовірність відключень світла, варто економити електроенергію. Адже від цього також залежить, скільки вам доведеться за неї платити.