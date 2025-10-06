Россия терроризирует энергетику Украины: Минэнерго назвало области, где ситуация самая сложная
- Самая сложная ситуация с электроснабжением в прифронтовых областях: Сумщина, Черниговщина, Харьковщина и Донецкая область.
- На Черниговщине более 16 тысяч потребителей остаются без электричества.
Накануне отопительного сезона оккупанты усилили атаки на объекты энергетической инфраструктуры. Враг пытается оставить украинцев без света, воды и отопления.
Где в Украине самая сложная ситуация с электроснабжением, в эфире телемарафона рассказал заместитель министра энергетики Николай Колесник, передает 24 Канал.
Где Россия нанесла наибольший ущерб энергетике?
По словам чиновника, самая сложная ситуация сегодня в прифронтовых областях, в частности на Сумщине и Черниговщине. Так, в городе Шостка продолжаются восстановительные работы и запитка потребителей.
На Черниговщине в целом продолжается процесс перезапитки. Там до сих пор обесточены более 16 тысяч потребителей, в частности в областном центре. Ситуация осложняется повторными обстрелами.
Обратите внимание! С 1 октября на Черниговщине начали действовать графики отключения света.
На Харьковщине после последней атаки около 3 500 потребителей без света. Уже запитаны более 2 тысяч абонентов.
В Донецкой области энергетики уже взялись за восстановление. Ожидается, что в ближайшее время там ситуация стабилизируется.
Колесник отметил, что по всем прифронтовым регионам оккупанты осуществляют прицельные постоянные атаки, что затрудняет восстановление. К тому же, сохраняется высокая вероятность повторных ударов.
Напомним, что, по словам президента Зеленского, из-за российских атак на критическую инфраструктуру осенне-зимний период может быть сложным.
Что известно о состоянии энергетики в Украине после российских обстрелов?
- Эксперт Геннадий Рябцев для 24 Канала заявил, что полностью погрузить Украину в темноту России не удастся. Однако в отдельных прифронтовых областях возможны плановые отключения света.
- Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко говорит, что Украина имеет необходимые запасы угля, газа и оборудования, поэтому готовность к отопительному сезону оценивают как удовлетворительную.
- Между тем мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что грядущая зима будет самой тяжелой для города за все времена войны из-за постоянных атак на энергетическую инфраструктуру со стороны российской армии.