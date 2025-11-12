Графики отключений света могут отменить: какие регионы первые в очереди

Из-за постоянных российских ударов по украинской энергетике, почти во всех областях ввели очереди отключений света. Но их могут отменить, если в Украине изменятся подходы к энергоснабжению.

Как может измениться ситуация со светом в Украине

Ситуация с энергосистемой в Украине может измениться, если Правительство сосредоточится на рациональном распределении финансирования, об этом в разговоре с 24 Каналом сообщил эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев.

По словам эксперта, в Укрэнерго есть положительные результаты. Поэтому такая существует вероятность, что часть графиков отменят вообще, а другие значительно сократят.

На что рассчитывать разным регионам страны

Состояние энергосистемы в разных областях Украины отличается, поэтому даже после улучшения ситуации, сразу включать свет всем не получится.

Лучшая ситуация может быть в областях Западной Украины. Там ситуация лучше, поэтому можно надеяться на быстрое восстановление энергосистемы.

Зато в прифронтовой части Украины длительное время могут сохраняться 3-4 очереди отключений.

Что делать, чтобы отключения отменили

Для улучшения ситуации со светом по всей стране надо сконцентрировать внимание на установке малых энергетических установок и их присоединении к общей энерегтической системе.

Нужно, чтобы правительство упростило эту процедуру. И удешевило ее. Нужно стимулировать бизнес, чтобы он эти установки покупал, устанавливал, надо менять эти подходы... Надо изменить приоритеты в финансировании как можно быстрее,

– говорит Геннадий Рябцев.

То есть только после кардинальных изменений в финансировании, ДТЭК сможет отменить графики или уменьшить их количество.

