Графіки відключень світла можуть скасувати: які регіони перші в черзі

Через постійні російські удари по українській енергетиці, майже в усіх областях ввели черги відключень світла. Але їх можуть скасувати, якщо в Україні зміняться підходи до енергопостачання.

Як може змінитися ситуація зі світлом в Україні

Ситуація з енергосистемою в Україні може змінитися, якщо Уряд зосередиться на раціональному розподілення фінансування, про це в розмові з 24 Каналом повідомив експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев.

За словами експерта, в Укренерго є позитивні результати. Тому така існує ймовірність, що частину графіків скасують взагалі, а інші значно скоротять.

На що розраховувати різним регіонам країни

Стан енергосистеми в різних областях України відрізняється, тому навіть після поліпшення ситуації, відразу вмикати світло всім не вийде.

Найкраща ситуація може бути в областях Західної України. Там ситуація краща, тому можна сподіватися на швидке відновлення енергосистеми.

Натомість у прифронтовій частині України тривалий час можуть зберігатися 3-4 черги відключень.

Що робити, щоб відключення скасували

Для поліпшення ситуації зі світлом по всій країні треба сконцентрувати увагу на установці малих енергетичних установок і їхньому приєднанні до загальної енерегтичної системи.

Потрібно, щоб уряд спростив цю процедуру. І здешевив її. Потрібно стимулювати бізнес, щоб він ці установки купляв, встановлював, треба змінювати ці підходи… Треба змінити пріоритети в фінансуванні якнайшвидше,

– каже Геннадій Рябцев.

Тобто тільки після кардинальних змін у фінансуванні, ДТЕК зможе скасувати графіки або зменшити їх кількість.

Ситуація в енергосистемі: останні новини