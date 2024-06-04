Украинцев предупредили о длительных отключениях электроэнергии: света может не быть по 10 часов

Повышение тарифа на электроэнергию не обеспечивает круглосуточное снабжение света. Именно поэтому украинцам следует быть готовыми к значительным отключениям электричества в будущем.

Отключения света будут длительные

Как заявил народный депутат Украины и член Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк, ситуация в энергетике – сверхсложная, ведь враг систематически наносит прицельные удары по энергосистеме Украины. Поэтому населению стоит учитывать не только повышение тарифа на свет, но и думать о том, как подготовиться к тяжелой зиме.

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Он рекомендует всем быть готовыми к тому, что при температуре в –10 градусов, украинцы будут со светом только по 12-14 часов в сутки, а по 10 часов – без него. По его словам, это может быть среднестатистическим сценарием этой зимы.

Ситуация следующая, мы с вами должны понимать, что объективно... и это самый главный момент сейчас, еще более главный, чем сам тариф на электроэнергию... мы должны сегодня все говорить откровенно, что поднятие тарифа на электроэнергию не даст возможности все равно в 2024 году быть 24 часа в сутки со светом. Потому что ситуация на самом деле сверхсложная и мы ее видим в начале лета и она будет зимой, к сожалению, еще сложнее,

– сказал депутат.

На сколько вырос тариф за электроэнергию

Минэнерго сообщило о росте тарифа на электроэнергию 31 мая 2024 года. С 1 июня он составляет уже 4,32 гривны за киловатт-час. Такая цена будет действовать до 1 мая 2025 года. Впоследствии может произойти новый пересмотр размера тарифа.