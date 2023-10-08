Министр энергетики призвал украинцев покупать на зиму генераторы
Украинцам советуют приобрести генераторы в холодное время года. Также не мешает обустроить автономные электрические подстанции.
Это поможет избежать длительных отключений света этой осенью и зимой. Об этом заявил глава Минэнерго Герман Галущенко в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.
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Украинцам советуют покупать на зиму генераторы
По словам Галущенко, наша ПВО и Минэнерго приложат усилия для того, чтобы украинцам не понадобились генераторы.
Купите генераторы, проверьте, чтобы они были в рабочем состоянии. Если есть возможность, усиливайте автономное функционирование – сделайте это. А мы со своей стороны вместе с нашей ПВО будем делать все, чтобы эта техника вам не понадобилась,
– подчеркнул министр.
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Украина подготовила план действий на случай блэкаутов
Недавно глава МВД Украины Игорь Клименко рассказал о подготовке энергосистемы Украины к вероятным обстрелам со стороны российских захватчиков. По его словам, у нашего государства есть план на случай блэкаута.
Клименко заверил, что координационный штаб уже подготовил план действий по долговременным отключениям электроэнергии в регионах.