Это поможет избежать длительных отключений света этой осенью и зимой. Об этом заявил глава Минэнерго Герман Галущенко в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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Украинцам советуют покупать на зиму генераторы

По словам Галущенко, наша ПВО и Минэнерго приложат усилия для того, чтобы украинцам не понадобились генераторы.

Купите генераторы, проверьте, чтобы они были в рабочем состоянии. Если есть возможность, усиливайте автономное функционирование – сделайте это. А мы со своей стороны вместе с нашей ПВО будем делать все, чтобы эта техника вам не понадобилась,

– подчеркнул министр.



Что купить на случай блэкаута / Инфографика 24 Канала

Украина подготовила план действий на случай блэкаутов

Недавно глава МВД Украины Игорь Клименко рассказал о подготовке энергосистемы Украины к вероятным обстрелам со стороны российских захватчиков. По его словам, у нашего государства есть план на случай блэкаута.

Клименко заверил, что координационный штаб уже подготовил план действий по долговременным отключениям электроэнергии в регионах.