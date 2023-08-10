Тренировочные отключения мира: в Киеве будут проверять готовность энергосистемы к войне

В столице этого месяца будут проводиться тренировки по поводу устойчивости системы жизнеобеспечения города во время блекаута. Это поможет отработать разные варианты развития событий, в том числе и самые плохие.

Тренировочные отключения света в Киеве

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев рассказал, что в настоящее время отрабатывается около 15 предполагаемых сценариев, включая ситуации с повреждением объектов инфраструктуры. Также он отметил, что в прошлом году одним из основных вопросов было обеспечение пунктов обогрева генераторами.

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Петр Пантелеев Заместитель председателя КГГА Имущество и оборудование, которым их оснастили в прошлом году, сохраняется в порядке и будет быстро развернуто.

Также он добавил, что в настоящее время еженедельно ведутся проверки готовности различных объектов и оборудования к зиме, в частности, пункты обогрева и укрытия. Это делается с руководителем района без уведомления. Так уже проверены Оболонский и Голосеевский районы.

Таким образом контролируем, как районные власти отрабатывают план подготовки к зиме. Котельные небольшой мощности, которые могут работать от генераторов, уже ими оснащены,

– объяснил он.

Генераторы оснащены частью объектов водоснабжения и водоотвода. Некоторые ОСМД и ЖСК также поставят эти приборы на системы циркуляции теплоносителя и подкачки воды.

Понимаем, что может ожидать и понимаем, насколько может быть нелегко. На сегодняшний день две трети работ уже выполнили. Есть план подготовки, график, по которому двигаемся. Еще два месяца есть на проведение необходимых работ и ремонтов. До 1 октября планируем завершить,

– подытожил Пантелеев.

Будут ли отключение света зимой

Отапливаемый сезон обычно начинается в середине октября и завершается в середине апреля в зависимости от погодных условий.

Даже при наличии необходимого количества средств, препятствием для полного восстановления энергосистемы после массовых ракетных атак станет логистический фактор, рассказал аналитик Андрей Урста для 24 Канала.

Андрей Урста Аналитик DiXi Group Изготовление и доставка необходимого для восстановления оборудования, к примеру высоковольтных трансформаторов, достаточно длительная (может занимать 6 – 9 месяцев), что ограничивает способность оперативно восстанавливать поврежденную инфраструктуру.

Он добавил, что на покрытие спроса населения повлияют следующие факторы: