На ТОТ возникли проблемы с энергетикой: последствия повреждений сказываются на электроснабжении

В результате ночного удара по объектам энергетической инфраструктуры за пределами Севастополя город столкнулся с острым дефицитом электроэнергии. Этот населенный пункт критически зависит от поставок из других регионов.

Что произошло с энергоснабжением Севастополя

Последствия повреждений мгновенно ударили по местным потребителям, сообщил глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев.

Оккупационная администрация уже признала, что удержать ситуацию под контролем не удается. Из-за критически низких объемов электроэнергии, поступающей в город, местные власти отменяют даже жесткий график отключений света "2 через 6".

В настоящее время действуют непредсказуемые ограничения, а оперативный штаб лишь пытается определить ориентировочные сроки возвращения к хотя бы каким-то лимитам.

Как только появится возможность определить хотя бы ориентировочные сроки и порядок возвращения к графикам, информация сразу же будет обнародована. Прошу отнестись к ситуации с пониманием и следить за официальными сообщениями,

– написал Развожаев.

Напомним, что в ночь на 24 октября была атакована подстанция в Краснодарском крае. В результате удара в Крыму отключилось электричество.