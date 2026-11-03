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На ТОТ проблеми з енергетикою: наслідки пошкоджень впливають на електропостачання

Валерія Моргун
Відключення світла в Севастополі внаслідок ударів по енергетиці

Відключення у Криму / Фото Depositphotos

Внаслідок нічного удару по об'єктах енергетичної інфраструктури за межами Севастополя місто зіткнулося з гострим дефіцитом електрики. Цей населений пункт критично залежить від перетоків з інших регіонів.

Що сталося з енергопостачанням Севастополя

Наслідки пошкоджень миттєво вдарили по місцевих споживачах, про що повідомив очільник окупаційної влади Севастополя Михайло Развожаєв.

 
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Окупаційна адміністрація вже визнала, що втримати ситуацію під контролем не вдається. Через критично низькі обсяги електроенергії, що надходить до міста, місцева влада скасовує навіть жорсткий графік відключень світла "2 через 6".

Наразі діють непередбачувані обмеження, а оперативний штаб лише намагається визначити орієнтовні терміни повернення до хоча б якихось лімітів.

Щойно з’явиться можливість визначити хоча б орієнтовні терміни та порядок повернення до графіків, інформацію одразу буде оприлюднено. Прошу поставитися до ситуації з розумінням і стежити за офіційними повідомленнями– написав Развожаєв.

Нагадаємо, що у ніч проти 24 жовтня була атакована підстанція у Краснодарському краї. Внаслідок удару зникло світло у Криму.

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