"Графік 2 через 6": в окупованому Криму запровадили жорсткі відключення світла та води

За повідомленнями представників окупаційної адміністрації півострова, пошкодження магістральних енергомереж за межами регіону сталося внаслідок атаки безпілотників. Аварійні бригади наразі намагаються стабілізувати роботу системи.

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Яка ситуація зі світлом у Криму?

У Севастополі без обмежень електроенергію отримують лише близько 40% багатоквартирних будинків, оскільки вони підключені до ліній із соціально значущими об'єктами.

Решту житлового фонду розділили на чотири черги, які вимикають за схемою дві години зі світлом проти шести годин у темряві.

Окупаційна влада застерігає, що ситуація в енергосистемі залишається нестабільною, тому диспетчери можуть ухвалювати рішення про додаткові аварійні відключення. Інформацію про точні графіки знеструмлення обіцяють оприлюднювати на офіційних ресурсах профільних служб.

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Водночас у Керчі вирішили вимикати вуличне освітлення впродовж усієї ночі з 21:00 до 05:00 задля економії потужностей для всього півострова. Це рішення викликало обурення серед місцевих жителів, які скаржаться на небезпеку пересування темними вулицями у вечірній час.

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"У всіх жителів нашого міста життя закінчується в 21:00? Я, наприклад, працюю вночі, і пересуватися по вулицях неможливо!" – обурився один із місцевих мешканців у зверненні до міської адміністрації.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в ніч проти 24 жовтня в Краснодарському краї Росії уразили підстанцію "Тамань" напругою 500/220 кВ.

За даними FIRMS, ураження об'єкта підтверджено. Підстанція забезпечує передачу електроенергії з півдня Росії до тимчасово окупованого Криму.