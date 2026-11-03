На ТОТ возникли проблемы с энергетикой: последствия повреждений сказываются на электроснабжении

Что произошло с энергоснабжением Севастополя

Последствия повреждений мгновенно ударили по местным потребителям, сообщил глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев.

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Оккупационная администрация уже признала, что удержать ситуацию под контролем не удается. Из-за критически низких объемов электроэнергии, поступающей в город, местные власти отменяют даже жесткий график отключений света "2 через 6".

В настоящее время действуют непредсказуемые ограничения, а оперативный штаб лишь пытается определить ориентировочные сроки возвращения к хотя бы каким-то лимитам.

Как только появится возможность определить хотя бы ориентировочные сроки и порядок возвращения к графикам, информация сразу же будет обнародована. Прошу отнестись к ситуации с пониманием и следить за официальными сообщениями– написал Развожаев.

Напомним, что в ночь на 24 октября была атакована подстанция в Краснодарском крае. В результате удара в Крыму отключилось электричество.