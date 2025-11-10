Как украинцам пережить сложную зиму: эксперт по энергетике дал действенные советы

Россия продолжает наносить удары по объектам энергетики в Украине. Сейчас действуют отключения света по всей стране. Однако ситуация может ухудшиться, поэтому украинцам нужно позаботиться о том, как пережить зиму.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко рассказал 24 Каналу, какие меры необходимо принять для того, чтобы подготовиться к вероятному блэкауту. Также враг изменил тактику ударов по энергосистеме Украины – он пытается бить одновременно и по объектам генерации, и по сетям систем передачи и систем распределения электрической энергии.

Какова цель ударов россиян по энергосистеме Украины?

Омельченко подчеркнул, что самое главное украинцы должны быть готовы морально к сложной ситуации, потому что враг будет давить на нас психологически.

Россияне это делают для того, чтобы заставить нас развалиться прежде всего психологически, чтобы мы начали давить на власть, чтобы Украина подписала так называемый мир на любых условиях. Поэтому надо быть готовым противостоять этой ситуации,

– отметил директор энергетических программ Центра Разумкова.

Также он указал на меры, которые украинцам следует принять, чтобы подготовиться к зиме.

Обратите внимание! Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отметил, что ситуация в энергетической системе Украины сложная, однако остается контролируемой. По его словам, в течение зимы Россия будет наносить массированные удары, после которых украинцам придется пережить 7 – 10 тяжелых дней для восстановления энергосистемы. Оно будет происходить довольно быстрыми темпами. А потом с интервалом в 5 – 7 недель снова возможен удар россиян.

"Об этом уже много раз говорили – нужно пытаться уменьшить энергопотребление в пиковые часы, а также применять энергосберегающее оборудование", – сказал Владимир Омельченко.

Потому что котлы, по его словам, заряжаются от электрической энергии и для того, чтобы они работали, когда выключена электроэнергия, необходимо подключать их к таким аккумуляторам. Их надо заряжать, когда появится электрическая энергия.

Какова ситуация с отключениями света в Украине?