Кому могут отключить свет за долги: объясняет YASNO

Важно напомнить, что ранее анонсированное отключение из-за неуплаты счетов должно было состояться начиная с 29 января. Однако оно не затронет украинцев массово, ведь компания обслуживает частных абонентов на территории Киевской и Днепропетровской областей.

Когда будут отключать электроэнергию

Следовательно, отключение будет производиться в соответствии с четкой очередностью - в зависимости от размера задолженности и сроков ее непогашения. В настоящее время насчитывается п онад 70 тысяч должников.

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Нет, мы не будем отключать всех подряд. У нас есть четкие критерии и по сумме, и по возрасту задолженности. Пока таких кандидатов на отключение более 70 тысяч в Киеве и Днепропетровской области. Их общий долг составляет более 600 миллионов гривен,

— отмечено в публикации.

Сергей Коваленко отметил, что все платежи по счетам – будут использоваться исключительно для поддержки энергетической сферы Украина, ведь продолжает ощущать последствия систематических атак российской армии.

Как будут производить отключение

Также гендиректор подчеркнул, что отключение не будут проводиться одномоментно. А каждый должник получит заранее предупреждение, чтобы иметь возможность хотя бы частично погасить свои задолженности.

Для тех, кому платить сложно, государство разработало субсидии. Теперь их можно оформить по упрощенной процедуре,

– заметил Коваленко.

Напомним, что правительство сняло мораторий от 24 марта 2022 года на отключение ЖКУ в случае задолженности украинцев. Также в случае злостной неуплаты по счетам потребителям снова будут начисляться пеня и штрафы.

Эти средства необходимы компании для капитальных ремонтов и восстановления систем, поэтому украинцы должны ответственно относиться к оплате коммунальных счетов.